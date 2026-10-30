Єгорам Гаон знявся у фільмі вперше майже за десятиліття — Jerusalem Post

В Ізраїлі вийшла в прокат комедія режисера Аміхая Ґрінберґа Love, Statistically Speaking, у якій співак і актор Єгорам Гаон уперше майже за десятиліття знявся у фільмі. Дія стрічки відбувається в Єрусалимі, зокрема довкола місцевого YMCA, та розповідає про нещодавно овдовілого актуарія Реувена.

Як повідомляє Jerusalem Post, герой Гаона одержимий статистикою тривалості життя й переконаний, що після смерті дружини йому залишилося жити лише сім місяців. Його погляд на життя змінюється, коли він разом з онукою Еден, яка прагне стати контент-креаторкою, береться з’ясовувати обставини зникнення великої суми грошей із шафки в басейні.

Історія про стосунки поколінь

Еден зіграла Меші Кляйнштейн. За сюжетом дружина Реувена хотіла залишити ці гроші онуці. Спершу дід і онука конфліктують через різні погляди на життя, однак спільне розслідування поступово зближує їх.

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Ґрінберґ зазначив, що прагнув зняти легку комедію зі змістом, орієнтовану передусім на глядачів, а не на фестивалі. Режисер назвав джерелом натхнення для фільму Manhattan Murder Mystery Вуді Аллена: він хотів поєднати побутове розслідування з історією про людські стосунки.

Локації біля дому режисера

Сценарій Ґрінберґ писав під час карантинних обмежень COVID-19. Він поставив собі творче обмеження знімати лише в локаціях у радіусі 300 метрів від свого тодішнього помешкання на вулиці Бен-Маймон у Єрусалимі.

Режисер також працює над приквелом, дія якого розгортатиметься за п’ять років до подій Love, Statistically Speaking, коли дружина головного героя ще жива. У цій історії герой намагатиметься з’ясувати обставини зникнення флориста на тлі кризи у власному шлюбі.

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