Екранізація вебтуну Повторно одружена імператриця матиме 10 епізодів — Korea Herald

Для Disney+ готують 10-серійну драматичну екранізацію веброману та вебтуну «Повторно одружена імператриця». На пресконференції в Сеулі творці розповіли про адаптацію, у якій зіграли Шін Мін-а, Чу Джі-хун, Лі Чон-сок і Лі Се-йонг. Як повідомляє Korea Herald, першоджерело набрало 2,97 млрд переглядів у світі.

Сюжет і тональність

Історія розповідає про імператрицю Нав’єр. Її чоловік, імператор Сов’єшу, вимагає розлучення, щоб піднести Рашту — рабиню-втікачку. Згодом Нав’єр зближується з новим коханням — Гайнрі.

Режисер Чо Су-вон заявив, що команда прагнула створити для персонажів переконливий і відчутний світ. За його словами, оригінальний веброман має похмуріший і серйозніший тон, тоді як вебтун є світлішим і грайливішим. У серіалі творці намагалися знайти баланс між цими підходами та зберегти вірність першоджерелу.

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Зйомки в Європі

Події розгортаються при дворі, натхненному середньовічною Європою. Корейський акторський склад у такому антуражі після анонсу викликав дискусії серед прихильників першоджерела.

За даними Disney+, сцени імператорського палацу Східної імперії знімали в палаці Шляйсгайм у Німеччині. Сади, де розвиваються стосунки Нав’єр і Гайнрі, знімали в садах Кромержижа в Чехії. На вулицях чеської Кутної Гори команда також розмістила вивіски корейською мовою серед європейської архітектури.

Шін Мін-а зазначила, що адаптація зосередиться на чотирьох центральних персонажах. Це дало змогу скоротити масштабну історію з численними побічними лініями до десяти епізодів.

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