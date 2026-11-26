У четвер, 26 листопада, український співак EL Кравчук розповів нові подробиці багаторічного конфлікту з колишнім продюсером Євгеном Рибчинським. Артист вважає, що причиною їхнього розриву стали не гроші чи робочі суперечки, а особисті обставини та ревнощі. Також співак пояснив, через що вони судилися та чи вдалося їм налагодити стосунки.

Співак пригадав, що свого часу між ними виникли серйозні непорозуміння, через які спільна робота припинилася. Водночас артист не погоджується з усіма поясненнями цієї історії, які раніше озвучував сам Рибчинський. За версією Кравчука, справа була не у фінансах чи розподілі заробітку. Він пов'язує конфлікт із особистими моментами, які вплинули на їхні стосунки.

Зокрема, співак згадав, що в той період почала співати дружина Євгена Рибчинського. Через це продюсер, на думку артиста, переключив свою увагу на неї. Кравчук вважає, що саме ця ситуація могла стати причиною напруження між ними. «Моя версія така, що просто прийшов час, коли ми повинні були йти кожен своїм шляхом. Його дружина почала співати в той момент. І він зосередився на ній. У нас тут дуже гарні відносини були. І саме ревнощі, я вважаю, це головне, що було причиною всіх цих конфліктів», — розповів співак ведучій Анні Севастьяновій.

Чому EL Кравчук судився з колишнім продюсером

Окремо артист згадав про судову суперечку, яка виникла між ним і Рибчинським після завершення співпраці. За словами Кравчука, вона стосувалася авторських прав на спільно створені пісні та інші творчі роботи.

Співак наголосив, що йшлося не про гроші чи фінансові претензії, а про те, кому належать права на результати їхньої спільної роботи. «Тому що суд, який був між нами, він був про авторські права. Про те, що ми написали, те, що ми зробили. Не про гроші», — пояснив EL Кравчук. Водночас нині ситуація між колишніми колегами змінилася. За словами артиста, їхні стосунки з Рибчинським стали значно кращими. Конфлікт, який свого часу призвів до припинення співпраці та судової суперечки, залишився в минулому.

Кравчук також припустив, що за більш зрілого підходу до ситуації їм, можливо, вдалося б уникнути частини непорозумінь. Тепер співак дивиться на цю історію інакше та не приховує, що колишні образи вже не мають такого значення. Про конфлікт із колишнім продюсером EL Кравчук

розповів

в інтерв'ю для проєкту «Наодинці з Гламуром».

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49-річний співак EL Кравчук зізнався, що хоче стати прийомним батьком після завершення війни. За його словами, поки що він не робив конкретних кроків, однак вважає це важливою життєвою метою.

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