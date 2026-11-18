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49-річний співак EL Кравчук зізнався, що хоче стати прийомним батьком після завершення війни.

За його словами, поки що він не робив конкретних кроків, однак вважає це важливою життєвою метою.

Артист зазначив, що після завершення кар’єри на сцені хоче займатися чимось корисним для суспільства.

Також співак розповів, як підготував оселю до відключень електроенергії. Найбільше йому та 87-річній мамі стали в пригоді невеликі лампи, які накопичують енергію та світяться під час знеструмлень.

Джерело: інтерв’ю Андрія BLIK.

Голлівудський актор Бред Пітт та його обраниця Інес де Рамон знову привернули увагу папараці під час перебування в Іспанії. Пару помітили разом біля готелю в межах 74-го Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні.

Фото: Бред Пітт у камуфляжі розпочав престур нового фільму.

21-річна донька Бреда Пітта офіційно відмовилася від його прізвища.

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