Ельфвіг може бути похованим у саркофазі Вестмінстерського абатства — Live Science

Археологи припускають, що в римському саркофазі у Вестмінстерському абатстві в Англії поховали одного з двох абатів. Серед можливих кандидатів — Ельфвіг, який очолював абатство у 993–1020 роках. Про це повідомляє Live Science.

Римський саркофаг із середньовічним хрестом

Кам’яний саркофаг знайшов головний муляр абатства у 1869 році. На його бічній частині зберігся латинський поховальний напис IV століття, присвячений Валерію Амандіну. У тексті зазначено, що саркофаг для свого батька зробили Валерій Супервентор і Марцелл.

На кришці саркофага викарбувано великий англосаксонський хрест XI століття. Це вказувало, що римський саркофаг через кілька століть використали для нового поховання. До 2016 року вважали, що людських решток усередині не залишилося, але під час відкриття саркофага для консервації виявили повний кістяк.

Датування та можливі кандидати

Біоархеолог Джеймс Ленґторн у звіті 2016 року встановив, що рештки належали чоловікові середнього віку та середнього зросту. Кістяк був порушений: у черепі був отвір, а кістки рук і ніг перемішалися. У чоловіка також зафіксували ознаки остеоартриту, дві загоєні травми ребер і подагру.

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Радіовуглецеве датування віднесло кістки до періоду між 987 і 1052 роками, підтвердивши середньовічне повторне використання саркофага. Консультант-археолог Вестмінстерського абатства Ворік Родвелл вважає, що почесне поховання в кам’яному саркофазі з великим хрестом майже напевно належало абату.

Родвелл розглянув трьох абатів Вестмінстера того періоду: Вулфсіге, Ельфвіга та Вулфнота. Вулфсіге, який був абатом у 988–993 роках, згодом став єпископом в іншому місці, тому його поховання в абатстві малоймовірне. Відтак можливими кандидатами залишаються Ельфвіг і Вулфнот, який обіймав посаду у 1020–1049 роках. На користь Ельфвіга, за оцінкою дослідника, може свідчити те, що він уже був монахом Вестмінстера.

Причина, з якої абата поховали саме в римському саркофазі, досі невідома. Науковці також не встановили його первісне місце розташування. Саркофаг, виготовлений із вапняку з Оксфордширу, нині виставлений у галереях Діамантового ювілею королеви у Вестмінстерському абатстві.

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