Австралійська акторка Елізабет Дебікі відвідала лондонську прем’єру фільму Netflix «Подальші пригоди Кліффа Бута». Для виходу на червону доріжку 24 листопада вона обрала бірюзово-блакитну сукню Valentino з глибоким декольте та довгим шлейфом. Образ акторки доповнили золоті прикраси, босоніжки та стриманий макіяж.

Прем’єра стрічки «Подальші пригоди Кліффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) відбулася в кінотеатрі BFI IMAX Waterloo у Лондоні. На заході Елізабет Дебікі з’явилася в ефектному вбранні з кутюрної колекції Valentino весна-літо 2026. Її створив креативний директор модного дому Алессандро Мікеле. Акторка обрала довгу бірюзово-блакитну сукню максі з глибоким драпованим декольте. Вбрання було без бюстгальтера, а з боків мало сміливі вирізи. Сукня підкреслила струнку фігуру Дебікі, а довгий шлейф красиво розстелився червоною доріжкою та додав образу особливої виразності.

До сукні акторка підібрала золотисті босоніжки на пласкій підошві від бренду Essen. Образ доповнили довгі золоті сережки з діамантами від ювелірного бренду Glenn Spiro. Для виходу на прем’єру Дебікі обрала зачіску з кінчиками волосся, підкрученими всередину. У макіяжі зробила акцент на виразних віях, додала ніжний рум’янець і рожево-коричневий блиск для губ. Усе разом створило елегантний образ, у якому головною деталлю залишалася яскрава сукня. На лондонській прем’єрі не було партнера акторки за фільмом Бреда Пітта. Він пропустив захід через грип.

Що відомо про фільм

«Подальші пригоди Кліффа Бута» продовжують історію персонажа Бреда Пітта з фільму «Одного разу в Голлівуді». За роль у цій стрічці актор отримав премію «Оскар». Режисером нового фільму став Девід Фінчер, а сценарій написав Квентін Тарантіно. Елізабет Дебікі зіграла агентку з пошуку талантів Карен Кросбі. Стрічка розповідає про подальші пригоди Кліффа Бута — персонажа, якого глядачі вже знають за попереднім фільмом.

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