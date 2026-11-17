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17 листопада, до 30-річчя платівки «Infinite», Емінем перевидав її у форматі мініальбому.

Реліз, який уперше вийшов 12 листопада 1996 року, став доступним на стримінгових платформах. До перевидання увійшли шість композицій з оригінальних 11.

Ювілейне видання також планують випустити на вінілі, CD та касетах. Крім того, до річниці представили 10-хвилинний документальний фільм з архівними кадрами та інтерв’ю з репером і людьми, які працювали над платівкою.

Емінем розповів, що перший альбом не мав комерційного успіху: тоді вдалося продати менш ніж 100 примірників. Після невдачі музикант змінив підхід до творчості, почав відвертіше писати тексти та створив альтер его Slim Shady. Саме мініальбом «The Slim Shady EP» привернув увагу Dr. Dre.

Широка популярність прийшла до репера у 1999 році після виходу «The Slim Shady LP», який дебютував на другому місці Billboard 200.

Джерело: Billboard.

Правовласники музичної спадщини Елвіса Преслі та Емінема подали окремі судові позови проти компанії Suno, яка створила музичний генератор на основі штучного інтелекту. Сервіс звинувачують у порушенні авторських прав і незаконному використанні творчості виконавців без відповідного дозволу.

53-річний американський репер Емінем повідомив про 18 років тверезості. Він поділився фотографією свого пам’ятного чипа.

Нагадаємо, що влітку Емінем представив трек Houdini, що став першою композицію з анонсованого на літо 2024 року альбому The Death of Slim Shady (Coup De Grâce).

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