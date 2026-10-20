Фестиваль Okinawa China Music Festival у Наха зібрав близько 1700 відвідувачів — ECNS

У Наха, префектура Окінава, Японія, відбувся четвертий фестиваль Okinawa China Music Festival, який зібрав близько 1700 відвідувачів. Організатором заходу була Японо-окінавська китайська асоціація, повідомляє ECNS.

Різноманітна програма

До програми увійшли джазовий танець, хула — традиційний гавайський танець, а також тибетський танець. Глядачам також представили дует із миттєвою зміною масок — традиційне китайське сценічне мистецтво, у якому виконавці швидко змінюють маски.

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Традиційні мистецтва

На фестивалі прозвучав хоомей — монгольський горловий спів, а також відбулися виступи з грою на морін хуурі, традиційному монгольському інструменті з кінською головою. Артгрупа Huaxin виконала класичний китайський танець «Нічний бенкет у палаці Тан».

Під час одного з номерів зі зміною масок виконавці вийшли до глядачів. За даними ECNS, програма поєднала міжнародні танцювальні стилі з традиційними мистецтвами, пов’язаними з етнічними групами Китаю.

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