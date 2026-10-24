Фестиваль уду в Єрусалимі додав концерт Тасси й Ґрінвуда — Jerusalem Post

В Ізраїлі, у Єрусалимі, з 5 до 12 листопада відбудеться 27-й Міжнародний фестиваль уду під егідою Confederation House. Як повідомляє Jerusalem Post, до програми додали другий виступ ізраїльського рок-музиканта Дуду Тасси та британського гітариста Джонні Ґрінвуда з Radiohead після високого попиту на квитки на перший концерт.

Перший концерт Тасси й Ґрінвуда запланований на 5 листопада о 21:00 в Єрусалимському театрі. Додатковий виступ відбудеться на цьому ж майданчику 6 листопада о 12:45. Музиканти виконають композиції зі спільного альбому Jarak Qaribak, випущеного 2023 року, а також твори з проєктів Тасси Al-Kuwaiti.

Програма фестивалю

У виступі Тасси та Ґрінвуда також візьмуть участь 15 інструменталістів і двоє вокалістів. Частина програми спирається на музику, яку писали й виконували дід та двоюрідний дід Тасси — Дауд і Саллех аль-Кувейті.

Серед міжнародних гостей фестивалю будуть грецькі співаки Бабіс Цертос і Ареті Кетіме. Вони представлять музику в жанрах ребетіко та смірнеїки, пов’язаних із грецькою народною традицією.

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Індійська музика та завершення фестивалю

10 листопада в Єрусалимському театрі виступить індійське тріо Triveni: виконавець на бамбуковій флейті бансурі Ракеш Чаурасія, ситарист Пурбаян Чаттерджі та табліст Оджас Адія. Того ж дня в театрі «Хан» заплановано концерт перкусіоніста Ітамара Доарі.

7 листопада скрипаль і виконавець на уді Таїсір Еліас зіграє програму класичної арабської музики разом із мандоліністом Шмуелем Ельбазом. 8 листопада виступлять джазовий піаніст Омрі Мор і перкусіоніст та вокаліст Шломо Бар. 11 листопада на фестивалі також заплановано виступ Шломі Шабана, кеманчиста Марка Еліягу та тріо Kadosh Brothers.

12 листопада хореографка Орлі Портал представить танцювальну постановку Rite of Spring, натхненну творчістю сирійсько-єгипетського музиканта Фаріда аль-Атраша. Завершальним виступом фестивалю стане концерт гурту Teapacks за підтримки The Hafla and Hora Orchestra.

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