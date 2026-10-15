Філ Коллінз пережив відмову органів і сім місяців у лікарні

Британський музикант Філ Коллінз розповів, як алкогольна залежність і серйозні проблеми зі здоров’ям ледь не коштували йому життя. Під час сімейної зустрічі його діти зізналися, що боялися втратити батька, а донька Лілі Коллінз плакала через думку, що її дитина може так і не познайомитися з дідусем. Музикант також розповів про тривалу госпіталізацію та підтвердив, що після цього більше не вживає алкоголю.

Британський музикант Філ Коллінз, відомий як вокаліст гурту Genesis і виконавець хітів «In the Air Tonight» та «Another Day in Paradise», відверто розповів про один із найважчих періодів свого життя. Через багаторічне надмірне вживання алкоголю його здоров’я серйозно погіршилося. У певний момент лікарі боролися за його життя, а рідні не знали, чи зможе він одужати.

Про це 75-річний музикант розповів під час інтерв’ю в програмі «Piers Morgan Uncensored». Він пригадав сімейну зустріч минулого Різдва, коли діти поділилися з ним своїми переживаннями через його стан. За словами Коллінза, рідні боялися, що можуть більше ніколи його не побачити. Особливо болісною ця розмова стала для його доньки, акторки Лілі Коллінз.

Лілі Коллінз боялася, що її дитина не побачить дідуся

Під час різдвяної зустрічі Лілі не змогла стримати емоцій. Тепер вона сама виховує дитину, тому думка про можливу втрату батька набула для неї особливого значення. «Лілі просто розплакалася, тому що тепер у неї є дитина. Вона сказала: “Я ніколи не думала, що моя дитина зможе познайомитися зі своїм дідусем”», — розповів музикант. Лілі Коллінз виховує доньку Туве разом із чоловіком Чарлі Макдавеллом. Поява дитини, за словами Філа, зробила усвідомлення того, наскільки близько він був до смерті, ще гострішим.

Минулого Різдва Лілі та кілька її братів і сестер зібралися з батьком у Лондоні. Родина провела разом чотири дні в готелі. Для них це була можливість побути поруч після важкого періоду та відзначити те, що музикантові вдалося його пережити. «Це була дуже важлива подія», — сказав Коллінз. Для родини ця зустріч стала не просто святкуванням Різдва. Вона нагадала всім, наскільки крихким було здоров’я музиканта і як багато означає можливість знову проводити час разом.

Наприкінці 2023 року Коллінза госпіталізували у Швейцарії. Його стан був настільки важким, що він провів у лікарні близько семи місяців. У певний момент музиканта підключили до апарату життєзабезпечення.

Лікарі не були впевнені, що він виживе

Раніше в інтерв’ю британському виданню The Sunday Times Коллінз розповідав, що його організм почав відмовляти. Через серйозні проблеми з нирками та інші ускладнення лікарі мусили вирішувати, як діяти далі. Менеджер музиканта зв’язався з його дітьми та попросив їх приїхати до Швейцарії. Ситуація була настільки критичною, що близькі готувалися до найгіршого.

«Потрібно було ухвалювати рішення на кшталт: “Чи залишаємо ми Філа на апараті життєзабезпечення?” Мої нирки відмовляли, органи переставали працювати. Люди приїжджали попрощатися», — згадував Коллінз. Музикант визнав, що йому надзвичайно пощастило пережити цей період. Попри серйозні ускладнення, він вижив і зміг повернутися до життя поза лікарнею.

Філ Коллінз повністю відмовився від алкоголю

Після пережитого Коллінз припинив вживати алкоголь. За його словами, відтоді він не зробив жодного ковтка. «Відтоді я не випив жодної краплі алкоголю», — заявив музикант. Його історія показує, наскільки руйнівними можуть бути наслідки тривалого надмірного вживання алкоголю. Залежність вплинула не лише на здоров’я самого Коллінза, а й на його близьких, які переживали за життя батька та дідуся.

Тепер музикант може проводити час із дітьми та онукою. А різдвяна зустріч у Лондоні стала для родини нагодою ще раз усвідомити, що вони пройшли через надзвичайно складне випробування й отримали можливість бути разом. Про це пише E!News.

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