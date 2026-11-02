Фільм Ah Girl переміг в Азійському конкурсі SGIFF у Сінгапурі — Channel NewsAsia

Дебютний повнометражний фільм Ah Girl сінгапурської режисерки Анг Ґек Ґек отримав нагороду за найкращий фільм в Азійському конкурсі повнометражного кіно премії Silver Screen Awards. Церемонія відбулася 31 жовтня у театрі Singtel Waterfront у Сінгапурі в межах 37-го Сінгапурського міжнародного кінофестивалю (SGIFF), повідомляє Channel NewsAsia.

Історія семирічної дівчинки

Ah Girl розповідає про семирічну дівчинку, яка росте в Сінгапурі 1990-х років і намагається осмислити розставання батьків та пов’язані з ним переживання. Анг Ґек Ґек почала розробляти проєкт 2015 року в лабораторії кіно Південно-Східної Азії SGIFF.

Раніше цього року стрічка отримала нагороду молодіжного журі Міжнародного кінофестивалю в Роттердамі. Режисерка також навчалася в Busan Asian Film Academy, а її короткометражний фільм Broken Crayon був відзначений як найкраща короткометражна стрічка на Singapore Short Film Awards у 2012 році.

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Інші відзнаки Silver Screen Awards

Нагороду за найкращу режисуру в конкурсі повнометражних азійських фільмів здобула афганська режисерка Шахрбану Садат за драму No Good Men. Події фільму розгортаються в Кабулі та зосереджені на телевізійній операторці, чиї життя та кар’єра опиняються в невизначеності після повернення талібів до влади.

Нагороду за найкращу акторську роботу розділили Пушпа Тхінґ Лама за роль у Elephants in the Fog та індонезійська акторка Путрі Маріно за Four Seasons In Java. Спеціальний приз журі отримала японська драма про дорослішання Burn режисера Макото Наґахіси.

У конкурсі короткометражних фільмів Південно-Східної Азії найкращою сінгапурською короткометражною стрічкою визнали Singapore God експериментального аніматора Exyl. Найкращим короткометражним фільмом Південно-Східної Азії став Golden Island, а нагороду за режисуру отримав Ратчапум Бунбунчачоке за The Bovine Comedy.

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