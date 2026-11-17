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Український військовий екшн «Кіллхаус» сприяв мобілізації до війська щонайменше 20 людей.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна під час заходу Європейської Бізнес Асоціації в Києві.

За її словами, стрічка отримала часткове державне фінансування, однак більшу частину бюджету забезпечили бізнес і партнери. Бережна також закликала підприємців активніше підтримувати українське кіно та сучасний культурний контент.

Прем’єра фільму режисера Любомира Левицького відбулася у квітні 2026 року.

Український актор Денис Капустін, відомий за роллю у фільмі «Кіллхаус», долучився до лав Збройних сил України. Нині артист служить оператором важких дронів-бомберів, за допомогою яких завдає ударів по позиціях російських окупантів і забезпечує українських піхотинців необхідним спорядженням.

Український екшн-трилер «Кіллхаус» режисера Любомира Левицького продовжує успішний прокат. Стрічка вже зібрала 43 млн грн, а її подивилися понад 222 тисячі глядачів. Це один із найкращих результатів серед українських художніх фільмів останніх років.

Український талановитий режисер Любомир Левицький, який нещодавно презентував перший тизер свого нового напруженого екшн-трилера «КІЛЛХАУС», прийняв рішення відмовитися від державного фінансування стрічки, попри перемогу у 19-му конкурсі Держкіно. Цей сміливий крок став прикладом свідомої підтримки країни у час, коли кожен ресурс має працювати на спільну перемогу.

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