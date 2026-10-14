Фільм про шоу співака Майкла Джексона на Super Bowl вийде у лютому 2027 — Rolling Stone

Документальний фільм Spectacle: Michael Jackson at the Super Bowl, присвячений виступу співака Майкла Джексона під час перерви Super Bowl XXVII у США, вийде на Hulu та ESPN у лютому 2027 року. Про це повідомляє Rolling Stone. Точну дату прем’єри поки не оголошували.

Архівні кадри підготовки

Стрічка розповість про створення та спадщину виступу 1993 року на стадіоні Rose Bowl у Пасадені, штат Каліфорнія. До фільму увійдуть раніше не оприлюднені кадри підготовки Джексона та його команди. Автори також розглянуть, як цей номер установив новий стандарт масштабних попшоу під час перерви Super Bowl.

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Програма виступу

Шоу розпочалося голосовим вступом актора Джеймса Ерла Джонса, після чого Джексон з’явився на сцені через люк. Співак майже дві хвилини мовчки стояв перед аудиторією, яка вітала його оплесками.

У програмі прозвучали пісні Billie Jean, Black or White і We Are the World. Під час виконання We Are the World та фінальної композиції Heal the World до нього приєднався хор із 3 000 дітей із регіону Лос-Анджелеса. Режисером фільму став Бао Нгуєн, який також зняв документальну стрічку 2024 року The Greatest Night in Pop про створення We Are the World.

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