FIЇNKA презентувала кліп про тугу за домом на основі народної весільної пісні

0:00 / 0:00

Українська співачка FIЇNKA (Ірина Вихованець) випустила нову композицію «Привіт з Карпат», в основі якої — народна весільна пісня «Вже би-м була їхала».

Разом із треком артистка представила емоційний кліп про вимушене прощання з рідним краєм.

За сюжетом, дві дівчинки змушені покинути Карпати, а зустрітися їм вдається лише через багато років.

Співачка присвятила роботу українським емігрантам, які виїхали з рідної землі, але зберегли мову, культуру та традиції.

<br />

«Де б ми не були, дім завжди живе в серці», — зазначила FIЇNKA.

33-річна українська співачка Ірина Вихованець, відома під сценічним ім’ям FIЇNKA, розповіла про свій досвід використання ботоксу. Артистка зізналася, що пробувала ін’єкції, однак результат їй не сподобався. Також співачка розповіла про схуднення на 12 кілограмів.

Відео:SadSvit і FIЇNKA представили кліп Буревій у стилі 70-х про Карпати та свободу.

Українська співачка Fiїnka, яка виконала композицію «Вівтар» під час концерту пам’яті Степана Гіги, заявила, що родина артиста заборонила їй співати цю пісню. Про ситуацію виконавиця розповіла після пам’ятного заходу, присвяченого співакові.

Читай нас у