Флоренс П’ю: кар’єра, рідкісна хвороба та особисте життя зірки Голлівуду

30-річна Флоренс П’ю — одна з найяскравіших акторок сучасного Голлівуду, яка вражає глядачів різноплановими ролями. Вона зіграла Емі Марч у «Маленьких жінках», Дані у фільмі жахів «Сонцестояння», психіатриню Жан Татлок в «Опенгеймері» та принцесу Ірулан у «Дюні». Її акторський талант не обмежується одним амплуа.

1 жовтня на Netflix відбулася прем’єра серіалу «На схід від Едему», знятого за однойменним романом Джона Стейнбека. У проєкті, який привернув увагу глядачів, Флоренс П’ю зіграла Кеті — жінку, яка пережила важке дитинство та жорстоке насильство.

На тлі нових професійних здобутків акторки згадаємо найцікавіші факти з її життя: перші кроки на сцені, музичні захоплення, рідкісне захворювання, ставлення до стандартів краси та історію її романтичних стосунків.

Дитинство та перші кроки в акторстві

Флоренс П’ю виросла у дружній, творчій і заможній родині. Її мати працює танцівницею та викладає танці, а батько володіє мережею ресторанів в Оксфорді.

Акторка навчалася у двох приватних школах Оксфорда — Wychwood та St Edward’s. Серед випускників останньої — Лоуренс Олів’є та Емілія Кларк. Однак сама П’ю вважає, що престижна освіта не відіграла визначальної ролі в її професійному становленні.

Вперше магію сцени Флоренс відчула у шестирічному віці, коли зіграла Діву Марію на шкільному різдвяному святі. Вона вирішила, що її героїня має говорити з північноанглійським акцентом, і цей задум неабияк розсмішив глядачів.

«Пам’ятаю, як я накульгувала на сцену й голосно заявляла з йоркширською вимовою: “Ой, у мене ж варикозне розширення вен!” Усі просто помирали від сміху», — жартувала акторка.

За кумедним епізодом ховалося важливіше відкриття, яке вплинуло на її майбутнє.

«Саме тоді я вперше зрозуміла, яку силу має людина на сцені. Пам’ятаю, як подумала: “Боже, вони чекають на мене, слухають кожне моє слово, і я повністю контролюю ситуацію”. Я досі відчуваю те саме. Усі стежать за кожним твоїм словом, а ти можеш змусити їх відчути саме те, що хочеш», — розповідала П’ю.

Флоренс — третя з чотирьох дітей у родині. Усі вони так чи інакше пов’язали своє життя з акторством. Її старший брат Тобі Себастьян відомий за роллю Трістана Мартелла в серіалі «Гра престолів», а старша сестра Арабелла Ґіббінс грає в театрі.

За словами П’ю, між рідними немає конкуренції. Вона також захоплюється братом, який старший за неї на чотири роки й почав акторську кар’єру у 16-річному віці.

«Я роками спостерігала за ним, тож до того часу, коли сама взялася за цю справу, вже приблизно розуміла сувору реальність індустрії та те, як усе влаштовано», — пригадувала акторка.

Рідкісне захворювання Флоренс П’ю

У дитинстві Флоренс неодноразово потрапляла до лікарні через проблеми з дихальними шляхами та астму. Через це родина навіть вирішила на три роки переїхати з Англії до Іспанії, де тепліший клімат мав полегшити її стан.

«Ми перебралися туди не лише з цієї причини, але тепер я дуже рада, що мала саме таке дитинство. Я плавала голяка в морі, їздила вулицею на велосипеді в самих трусиках і торгувалася з власником крамниці солодощів», — згадувала акторка.

Однією з ролей, які принесли П’ю широке визнання, стала Дані у фільмі жахів «Сонцестояння» 2019 року. Її героїня стає жертвою моторошного культу. Особливо сильне враження справляють сцени, у яких Дані ридає, задихається від емоцій і видає звуки, схожі на задушливий кашель.

Ці епізоди були фізично виснажливими для акторки через трахеомаляцію — захворювання, за якого слабшає хрящова тканина стінок трахеї, через що вони можуть деформуватися під навантаженням.

Згодом стан П’ю покращився. Тепер захворювання переважно нагадує про себе хриплуватим голосом і сильним кашлем.

В інтерв’ю Vogue акторка описувала його як «дуже страшний кашель».

Флоренс П’ю могла стати співачкою

Окрім акторського таланту, Флоренс має здібності до музики. У підлітковому віці вона публікувала на власному YouTube-каналі кавери на відомі композиції та авторські пісні. Для цього використовувала псевдонім Флоссі Роуз (Flossie Rose).

Зрештою акторська кар’єра стала для неї основною, однак П’ю не відмовилася від співу та написання пісень. Вона неодноразово наголошувала, що музика назавжди залишиться важливою частиною її життя.

У 2023 році акторка випустила свої дебютні авторські композиції — The Best Part та I Hate Myself. Обидві пісні увійшли до саундтреку фільму «Гарна людина», у якому вона зіграла головну роль.

Мріяла зіграти Емі з «Маленьких жінок»

У дитинстві бабуся Флоренс П’ю читала їй роман Луїзи Мей Олкотт «Маленькі жінки». Дівчинка завжди уявляла себе Емі — наймолодшою із сестер Марч.

Особливо акторці запам’ятався епізод, у якому Емі спалює книжку своєї старшої сестри Джо.

«Пам’ятаю, як бабуся читала цю сцену, а потім підвела очі й сказала: “Яка жахлива, жахлива дівчинка!” Вона так емоційно відреагувала на цей момент, що я добре його запам’ятала. І, звісно, саме Емі була тією героїнею, за яку хотілося вболівати», — розповідала П’ю в The Late Show with Stephen Colbert.

Згодом дитяча мрія акторки здійснилася: у 2019 році вона зіграла Емі Марч в екранізації режисерки Ґрети Ґервіґ.

Ще однією роллю, заради якої П’ю погодилася на помітні зміни зовнішності, стала Алмут у романтичній драмі «Час жити». Її героїня — шеф-кухарка, якій діагностують рак яєчників третьої стадії.

Акторка пояснила, що поголена голова була важливою для достовірного відтворення історії персонажки.

«Для актора, який береться за таку роль, надзвичайно важливо показати героїню з поголеною головою і сам процес гоління. Для мене це навіть не було питанням. Ти маєш честь зробити щось зі своїм тілом заради персонажа», — казала вона.

Водночас гоління голови стало для П’ю справжнім випробуванням. В інтерв’ю Vogue у вересні 2024 року акторка розповіла, що після зміни зачіски її шкіра голови стала надзвичайно чутливою, а сама вона постійно мерзла.

«Це було дуже дивно. Моя голова стала настільки чутливою, а люди постійно намагалися до неї доторкнутися. Здавалося, що вона буквально ожила», — розповідала зірка.

Чому Флоренс П’ю не зважає на стандарти краси

Флоренс П’ю не приховує, що не збирається худнути чи змінювати тіло лише заради відповідності суспільним стандартам краси.

У липні 2022 року акторка відвідала показ Valentino Haute Couture в Римі у рожевій сукні з прозорої тканини, крізь яку було видно соски. Її образ викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах.

«Людей дуже обурило те, що крізь тканину було видно мої соски. Думаю, їх лякає свобода — те, що я почуваюся комфортно й щасливо у власному тілі», — казала тоді Флоренс.

На думку акторки, ця ситуація продемонструвала, наскільки суспільство боїться природного людського тіла. Вона також наголосила, що публічне засудження жіночої зовнішності тривалий час використовували як спосіб обмежувати жінок.

Після скандалу П’ю відповіла критикам в Instagram. Вона зізналася, що її здивувало, наскільки легко чоловіки готові публічно принижувати жіноче тіло. За словами акторки, з роками вона навчилася приймати особливості власної зовнішності, які у 14 років вважала недоліками.

Особисте життя Флоренс П’ю

Флоренс П’ю рідко розповідає про особисте життя. Водночас відомо, що вона зустрічається з британським актором Фінном Коулом, який зіграв Майкла Ґрея в серіалі «Гострі картузи» та Джошуа Коді в «Королівстві тварин».

Чутки про роман з’явилися влітку 2024 року, коли пару помітили разом на британському музичному фестивалі Glastonbury. У жовтні того ж року П’ю підтвердила, що перебуває у стосунках, однак не стала розкривати подробиць.

«Ми намагаємося зрозуміти, ким є одне для одного. І вперше я не дозволяю собі кидатися в емоційні гойдалки. Я даю собі час, щоб стосунки розвивалися природно й були справжніми, замість того щоб квапити події», — казала акторка в інтерв’ю Vogue.

До цього Флоренс зустрічалася з режисером та актором Заком Браффом, відомим за серіалом «Клініка». Вони були разом із 2019 до 2022 року. Їхні стосунки часто обговорювали через 21-річну різницю у віці.

У 2020 році П’ю публічно стала на захист коханого, заявивши, що ніхто не має права вказувати їй, кого любити.

Після розриву акторка пояснила, що вони намагалися завершити стосунки без зайвої уваги громадськості, оскільки не хотіли чути коментарі сторонніх про особисте життя.

У 2024 році П’ю також розповіла, чому вирішила публічно говорити про їхній роман. За її словами, вона побачила, як цькування в інтернеті впливає на Браффа, їхню пару та родини.

«Я хочу захищати людину, з якою перебуваю у стосунках. Неприємно читати найжахливіші речі про когось, кого любиш», — пояснювала акторка.

У 2025 році Флоренс зізналася, що від початку кар’єри працювала майже без перерв і через це багато чого пропустила в особистому житті. Тепер вона намагається змінювати те, що їй у собі не подобається, і більше не хоче пасивно чекати, поки все складеться само собою.

«Мені навіть трохи шкода людей, які в мене закохуються, адже зі мною непросто! Я складна — постійно зайнята й ніколи не можу домовитися про побачення».

«Але я не можу просто вимагати від когось, щоб він це приймав. Інакше я зрештою залишуся сама. А я цього не хочу — я хочу мати сім’ю», — зізналася зірка.

Читай нас у