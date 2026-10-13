Фото: акторка Джуліанна Мур показала весілля сина
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Американська акторка Джуліанна Мур стала свекрухою. Її 28-річний син Калеб Фрейндліх одружився зі своєю коханою на ім’я Кібрія.
65-річна Джуліанна Мур виховує Калеба разом із чоловіком — режисером Бартоном Фрейндліхом.
Самі молодята поки не публікують багато подробиць про святкування, обмежуючись сторіс у соцмережах.
Акторка опублікувала перше відео з весілля Калеба та його обраниці Кібрії й привітала молодят з особливим днем.
«Це сталося! Ми любимо любимо любимо вас», — написала Джуліанна Мур.
Поки що подробиці церемонії та святкування залишаються невідомими. Калеб і Кібрія діляться моментами весілля переважно в Instagram Stories.
Першим відео з весілля зірка поділилася в Instagram.