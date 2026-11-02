+9° Київ +7° Варшава +17° Вашингтон
$ 45.71 € 51.22 zł 11.6
$ 45.71 € 51.22 zł 11.6
+9° Київ +7° Варшава +17° Вашингтон
Головне Культура

Фото: Дружина Роналду вразила образом закривавленої нареченої на Геловін

UA NEWS 02 Листопада 2026 19:46
Фото: Дружина Роналду вразила образом закривавленої нареченої на Геловін
0:00 / 0:00

32-річна модель Джорджина Родрігес влаштувала тематичну вечірку з друзями та дітьми. 

Для святкування вона обрала моторошний образ мертвої нареченої — у весільній сукні зі штучною кров’ю, фаті та гримом із блідим обличчям.

 На опублікованих в Instagram фото Родрігес позувала серед декорацій кладовища зі скелетом. 

image
image
image
image
image
image
image

В одній зі сцен її жартома атакували ножем. Образ нагадував героїню мультфільму «Труп нареченої».

Кріштіану Роналду на святкових фото та відео не з’явився.

Наречена Кріштіану Роналду, 32-річна модель Джорджина Родрігес, поділилася відео з прогулянки Мадридом разом із чотирма дітьми.

Португальський футболіст Кріштіану Роналду та його кохана Джорджина Родрігес одружилися на приватній церемонії в Португалії. Пара вирішила відмовитися від пишного багатолюдного святкування та провести цей важливий день у колі родини. 

Наречена Кріштіану Роналду, модель та інфлюенсерка Джорджина Родрігес, відреагувала на хвилю критики в мережі щодо її зовнішніх змін. Знаменитість звернулася до своїх недоброзичливців напередодні весілля зіркової пари.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток