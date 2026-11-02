Фото: Дружина Роналду вразила образом закривавленої нареченої на Геловін

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32-річна модель Джорджина Родрігес влаштувала тематичну вечірку з друзями та дітьми.

Для святкування вона обрала моторошний образ мертвої нареченої — у весільній сукні зі штучною кров’ю, фаті та гримом із блідим обличчям.

На опублікованих в Instagram фото Родрігес позувала серед декорацій кладовища зі скелетом.

В одній зі сцен її жартома атакували ножем. Образ нагадував героїню мультфільму «Труп нареченої».

Кріштіану Роналду на святкових фото та відео не з’явився.

Наречена Кріштіану Роналду, 32-річна модель Джорджина Родрігес, поділилася відео з прогулянки Мадридом разом із чотирма дітьми.

Португальський футболіст Кріштіану Роналду та його кохана Джорджина Родрігес одружилися на приватній церемонії в Португалії. Пара вирішила відмовитися від пишного багатолюдного святкування та провести цей важливий день у колі родини.

Наречена Кріштіану Роналду, модель та інфлюенсерка Джорджина Родрігес, відреагувала на хвилю критики в мережі щодо її зовнішніх змін. Знаменитість звернулася до своїх недоброзичливців напередодні весілля зіркової пари.

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