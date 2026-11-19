0:00 / 0:00

82-річний голлівудський актор Майкл Дуглас привітав свою дружину Кетрін Зета-Джонс із 26-ю річницею весілля.

На світлинах зображені молодята в день одруження. Кетрін Зета-Джонс постала у розкішній білій весільній сукні, а Майкл Дуглас обрав класичний чорний смокінг.

Актор доповнив публікацію романтичним зверненням до дружини. Він зазначив, що 26 років спільного життя промайнули непомітно, але стали чудовим часом.

Своєю чергою, Кетрін Зета-Джонс також присвятила допис чоловікові. Акторка опублікувала чорно-біле фото, на якому цілується з Майклом Дугласом на тлі засніжених краєвидів Антарктиди. Знімок зробили під час їхньої подорожі 2026 року.

«Я кохаю тебе до кінця світу й назад! З 26-ю річницею весілля, Майкл», — написала зірка.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс одружилися в Нью-Йорку 18 листопада 2000 року. У шлюбі в них народилося двоє дітей — син Ділан і донька Керіс.

За роки спільного життя пара пережила чимало випробувань, однак продовжує демонструвати свої почуття та ділитися романтичними моментами. Подружжя не приховує кохання одне до одного й регулярно публічно зізнається у своїх почуттях.

З нагоди особливої дати артист опублікував в Instagram архівні фотографії з їхнього весілля, яке відбулося 18 листопада 2000 року.

Зоряне подружжя акторів Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас 18 листопада 2026 року святкувало нефритове весілля. Пара в офіційному шлюбі вже 26 років.

Нагадаємо, що американський актор та продюсер Майкл Дуглас прибув до Києва 10 вересня 2024 року. Він активно підтримує Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Раніше фонд актора та режисера Шона Пенна в Україні CORE повідомив, що надасть Львову $100 тис. на відновлення будинків після атаки рашистів.

Читай нас у