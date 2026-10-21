Фото: Мурік із Green Grey зворушливо вшанував пам’ять Дизеля

0:00 / 0:00

Український музикант Дмитро Муравицький, відомий під сценічним ім’ям Мурік та як учасник гурту Green Grey, зворушливо вшанував пам’ять свого колеги й друга Андрія Яценка, якого знали під псевдонімом Дизель.

Музикант згадав роки спільної творчості та пообіцяв продовжувати справу покійного друга.

Андрій Яценко помер минулого року. Він був відомим українським музикантом, продюсером, композитором та організатором. Разом із Дизелем Мурік провів понад 30 років у гурті Green Grey.

У річницю смерті колеги Дмитро Муравицький опублікував емоційне звернення, у якому згадав їхній спільний творчий шлях і значення Андрія Яценка для української музики.

«Річниця, як пішов з життя Андрій Яценко — видатний український музикант, продюсер, композитор, організатор. Людина, з якою я провів більш, ніж 30 років свого музичного і сценічного життя. Людина, яка не просто створювала музику, а ще й реально змінювала світ навколо. Це були чудові, незабутні, хоч і не завжди легкі часи», — написав Мурік.

Музикант наголосив, що творчий і життєвий спадок Андрія Яценка залишається важливою частиною його життя. Мурік також пообіцяв і надалі розвивати музичну спадщину гурту Green Grey.

«Бро, той музичний і життєвий спадок, що ти залишив, він зараз в моїх руках, я буду гідно нести наш сіро-зелений прапор доки вистачить сил і життя. R.I.P. Бро», — наголосив Дмитро Муравицький.

Слова Муріка стали даниною пам’яті багаторічному другові та творчому партнеру, з яким він пройшов десятиліття музичної кар’єри. Андрій Яценко, відомий як Дизель, залишив помітний слід в історії української музики та гурту Green Grey.

Український музикант, засновник та учасник рок-гурту Green Grey Андрій Diezel Яценко помер через серцеву недостатність, яку викликала ішемічна хвороба серця.

23 жовтня 2025 року у Києві попрощались з українським музикантом, лідером та засновником рок-гурту Green Grey Андрієм Дизелем Яценком. Музикант помер 20 жовтня у віці 55 років.

Читай нас у