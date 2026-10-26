Фото: На Одещині пам’ятник Пушкіну сховали під металевим куполом

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У Татарбунарах Одеської області погруддя російського поета Олександра Пушкіна накрили декоративною металевою конструкцією замість демонтажу.

На оприлюднених фото видно, що пам’ятник повністю приховали під металевим куполом із візерунками.

Активісти організації «Деколонізація. Україна» розкритикували таке рішення. Вони тривалий час вимагають прибрати монумент із публічного простору.

Раніше пам’ятник уже опинявся в центрі скандалу через ремонт. Хто ініціював встановлення конструкції та за чиї кошти виконали роботи, наразі невідомо.

У місті Кам’янка Черкаського району демонтували монумент російському поету Олександру Пушкіну. Пам’ятник прибрали в межах процесу очищення публічного простору від символів, пов’язаних із російською культурною спадщиною.

В Одесі закрили пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну дерев’яними плитами. Конструкцію встановили представники комунальних служб на Приморському бульварі, де монумент стоїть із середини XIX століття.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій видало наказ щодо чотирьох пам'яток у місті Кам'янка Черкаської області, що не підлягають занесенню до реєстру об'єктів культурної спадщини. Тепер ці об'єкти офіційно можна демонтувати.

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