Гайді Клум у сукні українського бренду відсвяткувала третю річницю ресторану в Нью-Йорку

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29 жовтня преміальний ресторан-піцерія в Нью-Йорку, бізнес-партнеркою якого є німецька супермодель Гайді Клум, відсвяткував третю річницю від дня відкриття. На святковому заході зібралися рідні зірки, зокрема троє її старших дітей.

Підтримати маму прийшли 22-річна Лені Олумі, 21-річний Генрі Самюель та 19-річний Йоган. Перед камерами папараці родина позувала разом і тепло обіймалася.

Для вечірки супермодель обрала ефектне вбрання від українського бренду Lever Couture. Гайді Клум одягнула яскраво-помаранчеву сукню з плісованого фатину, яка хвилями спадала до підлоги та відкривала стегно моделі.

Зірка не вперше обирає одяг цього українського бренду. Вбрання від Lever Couture регулярно з’являється в її публічних образах.

Одяг українського бренду також привертає увагу інших відомих жінок. Серед зірок, які з’являлися в образах від Lever Couture, — Селена Гомес, Енн Гетевей та Мілла Йовович.

Вбрання бренду обирають і дружина Джеффа Безоса та інші знаменитості. Таким чином, український модний бренд продовжує з’являтися на світських заходах і в гардеробах світових зірок.

Американська телезірка Кім Кардаш’ян продемонструвала свій образ до Геловіну 2026 року. Цього разу знаменитість вирішила перевтілитися у власну 13-річну доньку Норт Вест, яку виховує разом із колишнім чоловіком — репером Каньє Вестом.

Під час святкування Геловіну в Білому домі президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп зустріли хлопчика в радянській військовій формі. Дитина прийшла на захід у костюмі танкіста із кашкетом радянського зразка та шевроном танкових військ. Подружжя пригостило дітей шоколадними солодощами.

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