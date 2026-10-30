Гайді Клум заінтригувала шанувальників фрагментами нового костюма на Геловін

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Супермодель Гайді Клум показала у соцмережах деталі підготовки до традиційного святкування Геловіну. Цього разу вона опублікувала фрагменти майбутнього костюма та загадкові ескізи, які можуть розкривати її новий образ.

Клум щороку влаштовує тематичну вечірку в Нью-Йорку, де демонструє складні перевтілення з використанням професійного гриму, силіконових протезів і спецефектів.

Серед оприлюднених деталей шанувальники помітили силіконові елементи, спеціальний рюкзак для спини та малюнки загадкових істот на стіні майстерні.

Фанати вже намагаються вгадати майбутній образ моделі. Серед припущень — персонажі фільмів «Субстанція» та «Темний кристал».

Джерело: Instagram Гайді Клум

Американська акторка Холлі Беррі більше не має права фізичної опіки над своїм молодшим сином, 13-річним Масео. Раніше вона ділила опіку над хлопчиком порівну з його батьком — французьким актором Олів'є Мартінесом. Тепер, принаймні тимчасово, основним фізичним опікуном дитини став Мартінес.

Колишній чоловік Голлі Беррі, актор Олів’є Мартінес, звинуватив її у фізичному насильстві щодо їхнього 12-річного сина Масео. Після цього суд Лос-Анджелеса видав тимчасовий заборонний припис і змінив графік зустрічей Беррі з дитиною. Акторка заперечує звинувачення, а її адвокатка назвала заяву Мартінеса безпідставною та оманливою.

29 жовтня преміальний ресторан-піцерія в Нью-Йорку, бізнес-партнеркою якого є німецька супермодель Гайді Клум, відсвяткував третю річницю від дня відкриття. На святковому заході зібралися рідні зірки, зокрема троє її старших дітей.

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