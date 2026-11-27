Німецька супермодель Гайді Клум 26 листопада 2026 року відсвяткувала День подяки разом з усіма чотирма дітьми у своєму будинку в Бель-Ейрі. Зірка поділилася сімейними фотографіями в Instagram і показала, чим пригощала рідних. Водночас шанувальники помітили, що на святкових знімках не було її чоловіка Тома Каулітца.

53-річна модель опублікувала кілька фотографій із домашнього святкування Дня подяки. На одному зі знімків вона позує за великим святковим столом разом із дітьми: 22-річною Лені, 21-річним Генрі, 20-річним Йоганом та 17-річною Лу. Для сімейного вечора Гайді обрала простий білий лонгслів. На її руках вмостився домашній улюбленець на прізвисько Фріц, а старший син Генрі тримав камеру, щоб усі могли потрапити в кадр.

Публікацію модель підписала коротким, але теплим побажанням: «Радість! Щасливого Дня подяки від моєї родини для вашої». Святкування відбулося в особняку Клум у престижному районі Бель-Ейр у Лос-Анджелесі. Цього разу модель змогла зібрати за одним столом усіх чотирьох дітей, хоча старші вже мають власне життя та кар'єрні плани.

Чим Гайді Клум пригощала рідних

Окрім сімейних фотографій, супермодель показала підготовку до святкової вечері. Головною стравою стала запечена індичка з начинкою з ароматних трав — традиційне частування на День подяки у США. На столі також були запіканка із солодкої картоплі батату з маршмелоу та картопляний гратен із сиром. Таке меню поєднує класичні американські святкові страви, які часто готують для родинної вечері наприкінці листопада.

Клум поділилася не лише готовими стравами, а й моментами приготування. На опублікованих кадрах можна побачити святкову індичку та інші частування, які підготували для родини.

Чому на фотографіях не було чоловіка моделі

Увагу підписників привернула ще одна деталь: на сімейних фотографіях не було чоловіка Гайді — музиканта Тома Каулітца. Як повідомляють німецькі ЗМІ, на День подяки він перебував у Берліні у службових справах. Тож цього разу супермодель святкувала разом із дітьми без чоловіка. Водночас сама відсутність Каулітца на знімках не свідчить про проблеми у стосунках пари.

Гайді та Том одружилися у 2019 році. Каулітц — учасник німецького гурту Tokio Hotel, який здобув популярність завдяки хітам «Durch den Monsun» та «Monsoon». Музикант молодший за модель на 16 років.

Що відомо про чотирьох дітей Гайді Клум

Гайді Клум виховує двох доньок і двох синів. Найстарша — Лені, яка народилася у 2004 році. Її біологічний батько — італійський бізнесмен Флавіо Бріаторе. На той час Клум уже була вагітною, коли почала стосунки зі співаком Сілом. Згодом він одружився з моделлю та удочерив Лені. Лені пішла стопами матері й будує кар'єру в модельному бізнесі. Вона вже брала участь у модних показах і рекламних кампаніях, а також з'являлася на обкладинках журналів. Мати й донька неодноразово разом виходили на публіку та знімалися для модних проєктів.

У шлюбі Гайді Клум і Сіла народилися ще троє дітей: сини Генрі та Йоган, а також донька Лу. Пара була одружена з 2005 до 2014 року. Попри розлучення, діти залишаються важливою частиною життя обох батьків. У 2019 році модель вийшла заміж за Тома Каулітца. Відтоді вони живуть разом, а музикант став частиною великої родини Клум. У своїх публікаціях Гайді час від часу показує спільні моменти з дітьми та чоловіком, але на цей День подяки головними героями її сімейних фотографій стали саме четверо дітей. Про це повідомила модель у соцмережах.

Супермодель Гайді Клум показала у соцмережах деталі підготовки до традиційного святкування Геловіну. Цього разу вона опублікувала фрагменти майбутнього костюма та загадкові ескізи, які можуть розкривати її новий образ.

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