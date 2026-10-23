Гайтана показала сумочку, яку власноруч сплела гачком

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Співачка Гайтана Ессамі розповіла про своє незвичне хобі — плетіння гачком. Артистка зізналася, що це заняття допомагає їй заспокоїти думки та стало своєрідною медитацією.

Власноруч створені сумочки Гайтана бере із собою в потяги, літаки, аеропорти й навіть укриття. Одну із зелених торбинок після концерту в Києві вона передала на благодійний аукціон.

Тепер співачка планує започаткувати традицію — після кожного концерту виставляти на благодійні аукціони не лише речі з автографом, а й вироби, створені власноруч.

Джерело: Instagram Гайтани.

Українська співачка Гайтана поділилася з прихильниками новим особистим фото зі своєю єдиною донькою Сапфір-Ніколь. Артистка, яка вже тривалий час живе за кордоном, нечасто публікує кадри з родиною, тому знімок викликав активну реакцію серед фанатів.

Раніше народний артист України Іво Бобул уперше з'явився на публіці разом із дружиною Наталією та молодшим сином Данилом. Родина відвідала концерт «Музичної платформи», де артист вирішив познайомити близьких зі своєю творчою діяльністю.

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