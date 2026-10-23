Геймдизайнер Сігеру Міямото отримає Орден культури Японії — The Japan Times

У Японії 73-річного геймдизайнера та продюсера Nintendo Сігеру Міямото назвали лауреатом Ордена культури. Він стане першим лауреатом цієї нагороди, пов’язаним з індустрією відеоігор, повідомляє The Japan Times.

Церемонія у День культури

Міністерство освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії оголосило про присудження відзнаки 23 жовтня. Орден культури присуджують за досягнення у сферах мистецтва, літератури, науки й технологій. Офіційна церемонія вручення відбудеться 3 листопада — у національне свято Японії, День культури. Нагороду Міямото вручить імператор Нарухіто.

Кар'єра в Nintendo

Міямото працює в Nintendo з 1977 року, коли приєднався до компанії на початковій посаді. Він був одним із ключових творчих діячів у створенні франшиз Mario та The Legend of Zelda. Серед його робіт — аркадна гра Donkey Kong 1981 року, де дебютував персонаж Маріо, а також Mario Bros. 1983 року, яку він співрежисував.

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Уродженець префектури Кіото черпав натхнення для The Legend of Zelda зі своїх дитячих прогулянок сільською місцевістю Японії. Міямото був співтворцем і дизайнером гри 1986 року, а також продюсером The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 року. Ця гра стала першою в серії, де використали тривимірний вигляд від третьої особи замість двовимірної перспективи згори.

Останніми роками Міямото також працював продюсером кіноадаптацій Nintendo. Він був продюсером The Super Mario Bros. Movie 2023 року, що зібрав понад 1,3 млрд доларів у світовому прокаті, та The Super Mario Galaxy Movie, який після прем'єри у квітні 2026 року зібрав понад 1 млрд доларів. Також він продюсує майбутній фільм The Legend of Zelda, прем'єра якого запланована на 30 квітня 2027 року.

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