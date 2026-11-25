Акторка зізналася, що була виснажена гастролями, скучила за кіно та не бачила для себе професійного розвитку в проєкті.

Українська акторка Радміла Щоголева, відома за роллю мовчазної помічниці Вєрки Сердючки Гелі у «СВ Шоу», пояснила, чому завершила співпрацю з шоуменом Андрієм Данилком після восьми років спільної роботи.

В інтерв’ю Аліні Доротюк артистка розповіла, що робота в проєкті була непростою через численні гастролі та концерти. Зрештою, вона відчула сильне виснаження й вирішила відверто поговорити з Данилком про своє бажання піти.

«Була історія мого виснаження. Я просто для себе відчула, що я маю піти. Я до цього попередила Андрія, ми з ним розмовляли. Я сказала, що не хочу старіти в цьому проєкті, відчуваю, що зараз вже мій фінал тут. Насправді, я скучила за кіно», — говорить акторка.

За словами Радміли Щоголевої, причиною її рішення було не лише фізичне та емоційне виснаження. Акторка прагнула більше працювати в кіно, а також сподівалася на театральні проєкти, які свого часу обговорювали з Андрієм Данилком.

Зокрема, вони планували створювати мюзикли, які могли б стати окремим гастрольним напрямом. Однак ці задумки так і не реалізувалися.

«Була така ситуація, я погодилась і хотіла їздити, бо ми планували робити мюзикл. Для мене це було дуже цікаво. Я хотіла саме отаку історію. У нього народжувались якусь ідеї, щось вигадували разом. У нас навіть були рольові шматочки. Я чекала на театральну історію якусь, що це буде. А Андрія дуже цікавила музика, а я все ж таки хотіла театрального розвитку», — говорить знаменитість.

Спочатку Радміла Щоголева та Андрій Данилко домовилися про поступове завершення її участі в проєкті. Акторка мала долучатися лише до тих виступів і заходів, де її присутність була стратегічно важливою. Водночас вона могла остаточно піти, якщо знайде іншу справу для себе.

Однак згодом Щоголева вирішила завершити співпрацю остаточно. За її словами, на це також вплинули проблеми зі здоров’ям.

«Я відчула, що для мене це вже все. Я себе вже використала, наскільки могла. Я не бачила розвитку для себе. Ми з Андрієм поговорили, погодились, я буду їздити там, де стратегічно важливо, а потім побачимо: чи я собі піду, буду займатися своїм чимось або буду їздити на якісь важливі проєкти. Але я маю бути до кінця з собою відвертою», — пояснила акторка.

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