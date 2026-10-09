Голлівудська акторка Сідні Свіні виявилася далекою родичкою Мерилін Монро, — дослідження

0:00 / 0:00

Американська акторка Сідні Свіні виявилася далекою родичкою легенди Голлівуду Мерилін Монро. Науковці провели генеалогічне дослідження та встановили, що зірки є дев’ятиюрідними сестрами через одне покоління.

За результатами дослідження, Сідні Свіні та Мерилін Монро мають спільного предка — Езру Перрі, який жив у 1625–1689 роках і мешкав у штаті Массачусетс, США.

Дослідники перевірили родинні зв’язки між батьками акторок — Стівеном Свіні та Чарльзом Стенлі Гіффордом. З’ясувалося, що їхні родоводи перетинаються через Езру Перрі.

Дослідник Роі Мандель розповів про результати роботи:

«Розкрити їхню спільну гілку було неймовірно; це потужне нагадування про те, що людство — одне величезне родове дерево, і коли ми копаємо глибше, то виявляємо, наскільки дивовижно ми всі взаємопов’язані».

За словами дослідників, вони вирішили перевірити, чи пов’язані Сідні Свіні та Мерилін Монро родинними узами, через схожість їхньої зовнішності та образів. У соціальних мережах користувачі також нерідко порівнюють двох акторок.

Зокрема, у 2025 році Сідні Свіні з’явилася на прем’єрі фільму «Служниця» в білій сукні з болеро. Її образ нагадав глядачам стиль Мерилін Монро та став приводом для нових порівнянь двох зірок.

Таким чином, генеалогічне дослідження виявило не лише візуальну схожість, яку помічають шанувальники, а й віддалений родинний зв’язок між двома відомими американськими акторками.

Про це повідомляє видання Just Jared.

Раніше у випуску програми The 51% телеканал France 24 розповів про рекламу за участю Сідні Свіні, що просуває застосунок для спортивних ставок. Реклама, у якій акторка постає майже без одягу, набула вірусного поширення та викликала обурення серед спортсменок.

У США рекламна кампанія акторки Сідні Свіні для платформи спортивних ставок викликала критику з боку спортсменок. Вони заявили, що реклама сексуалізує образ спортсменок і принижує жіночий спорт. В одній із поз Свіні зображена оголеною, прикриваючи груди м’ячами для американського футболу.

Читай нас у