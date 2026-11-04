Голова Держкіно зустрівся з Папою Римським і подарував йому бюст Довженка

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов під час візиту до Рима зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Під час аудієнції він передав понтифіку бюст видатного українського кінорежисера Олександра Довженка.

Також Осіпов розповів главі Католицької церкви про внесок українського митця у розвиток світового кінематографа.

Осіпов прибув до Італії для участі в «Днях українського та польського кіно в Римі» – культурній ініціативі, покликаній ознайомити міжнародну аудиторію з українським і польським кінематографом, їхньою історією та сучасними творчими здобутками.

Під час перебування у Ватикані очільник Держкіно отримав можливість особисто поспілкуватися з понтифіком у форматі baciamano – короткої зустрічі, що передбачає особисте привітання Папи Римського.

Осіпов передав Леву XIV бюст Олександра Довженка, виготовлений працівниками Одеської кіностудії. Під час розмови він розповів про творчість українського митця, його внесок у становлення національного кінематографа та значення його спадщини для світової культури.

За повідомленням Держкіно, Папа Римський також благословив Андрія Осіпова.

У відомстві зазначили, що зустріч стала нагодою представити українську кінематографічну спадщину та наголосити на ролі культури в міжнародному діалозі.

Олександр Довженко – український кінорежисер, письменник і художник, один із засновників українського поетичного кіно. Найвідомішими його роботами є фільми «Звенигора», «Арсенал» та «Земля». Останній вважається одним із визначних творів світового німого кінематографа.

Про це повідомляється із посиланням на Держкіно України.



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