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Голова Держкіно зустрівся з Папою Римським і подарував йому бюст Довженка

UA NEWS 04 Листопада 2026 18:33
Голова Держкіно зустрівся з Папою Римським і подарував йому бюст Довженка

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов під час візиту до Рима зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Під час аудієнції він передав понтифіку бюст видатного українського кінорежисера Олександра Довженка.

Також Осіпов розповів главі Католицької церкви про внесок українського митця у розвиток світового кінематографа.

Андрій Осіпов та Папа Лев XIV під час зустрічі у Ватикані

Осіпов прибув до Італії для участі в «Днях українського та польського кіно в Римі» – культурній ініціативі, покликаній ознайомити міжнародну аудиторію з українським і польським кінематографом, їхньою історією та сучасними творчими здобутками.

Під час перебування у Ватикані очільник Держкіно отримав можливість особисто поспілкуватися з понтифіком у форматі baciamano – короткої зустрічі, що передбачає особисте привітання Папи Римського.

Бюст українського кінорежисера Олександра Довженка, виготовлений працівниками Одеської кіностудії

Осіпов передав Леву XIV бюст Олександра Довженка, виготовлений працівниками Одеської кіностудії. Під час розмови він розповів про творчість українського митця, його внесок у становлення національного кінематографа та значення його спадщини для світової культури.

За повідомленням Держкіно, Папа Римський також благословив Андрія Осіпова.

У відомстві зазначили, що зустріч стала нагодою представити українську кінематографічну спадщину та наголосити на ролі культури в міжнародному діалозі.

Олександр Довженко – український кінорежисер, письменник і художник, один із засновників українського поетичного кіно. Найвідомішими його роботами є фільми «Звенигора», «Арсенал» та «Земля». Останній вважається одним із визначних творів світового німого кінематографа.

Про це повідомляється із посиланням на Держкіно України.
 

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