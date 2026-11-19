GTA 6 встановила рекорди за кількістю глядачів на стримінгових платформах одразу після запуску. Загальний пік аудиторії на Twitch, Kick і YouTube сягнув 7,6 мільйона людей. Лише на Twitch гру одночасно дивилися понад 3,29 мільйона користувачів — це новий рекорд серед ігрових категорій платформи.

GTA 6 побила попередній рекорд запуску нової гри вже за перші хвилини після виходу. Спочатку кількість глядачів перевищила 5,3 мільйона, а згодом зросла до 7,6 мільйона на трьох основних платформах — Twitch, Kick і YouTube.

До цього найвищий показник серед запусків ігор належав Valorant. Під час її виходу одночасно за трансляціями стежили близько 1,7 мільйона людей. GTA 6 перевершила цей результат у кілька разів.

Які рекорди GTA 6 встановила на Twitch

Найбільше глядачів зібрали трансляції на Twitch. Пікова аудиторія гри там сягнула 3,29 мільйона користувачів. На момент публікації матеріалу за GTA 6 стежили понад 2,8 мільйона людей, а гру транслювали більш ніж 12 тисяч активних каналів.

За даними Stream Charts, GTA 6 стала найпопулярнішою ігровою категорією за всю історію Twitch. Вона обійшла одразу кілька відомих ігор, які раніше збирали рекордну аудиторію. Зокрема, League of Legends мала пік у 3,11 мільйона глядачів, а Fortnite — близько 3,04 мільйона. Тепер обидві гри опинилися позаду GTA 6.

Водночас різні сервіси статистики наводять дещо відмінні цифри. Видання Wccftech, посилаючись на Twitch Tracker, вказує, що League of Legends зібрала 3,1 мільйона глядачів 6 листопада 2022 року, а Fortnite — 2,7 мільйона 2 грудня 2023-го. Серед інших ігор із високими показниками — Minecraft і Counter-Strike, які свого часу збирали приблизно по 1,9 мільйона глядачів. Valorant і Dota 2 досягали позначки в 1,7 мільйона. Call of Duty: Warzone мала пік у 1,6 мільйона, Overwatch — 1,4 мільйона, Rust — 1,3 мільйона, а Lost Ark — 1,2 мільйона.

Однак цей рейтинг має певні обмеження. Як зауважує Wccftech, рекорд GTA 6 стосується саме ігрових категорій Twitch. Якщо враховувати й інші розділи платформи, наприклад Special Events, там зафіксували ще вищий показник — близько 3,9 мільйона одночасних глядачів. На платформі Kick GTA 6 також зібрала велику аудиторію. Її піковий показник становив 1,5 мільйона людей. Це другий результат серед ігор на платформі: Minecraft раніше збирав близько 1,8 мільйона глядачів.

Чи зможе GTA 6 встановити нові рекорди

Показники можуть змінюватися й надалі, адже гра щойно вийшла, а інтерес до неї залишається високим. Wccftech припускає, що нинішні результати можуть бути лише початком серії рекордів GTA 6. Популярність гри помітна не лише за кількістю глядачів. За даними трекера продажів Sensor Tower, кількість передзамовлень перевищила 17 мільйонів копій. Для порівняння, попередня частина серії Grand Theft Auto V за 13 років продалася майже 235 мільйонами копій.

GTA 6 також отримала високу оцінку від Wccftech — 9,6 бала з 10. Видання відзначило сюжет, детально опрацьований ігровий світ, графіку та велику кількість занять, доступних гравцям. Крім того, гра потрапила до списку номінантів на The Game Awards 2026. Це викликало дискусії, адже раніше організатори заявляли, що претенденти мають бути доступними для придбання. Згодом ведучий і організатор премії Джефф Кіглі пояснив, що кілька рецензентів уже протягом кількох тижнів грали в GTA 6, тому вона може претендувати на нагороди.

Таким чином, GTA 6 привернула увагу не лише геймерів, а й мільйонів людей, які спостерігають за проходженням ігри онлайн. Її запуск уже став одним із найпомітніших за кількістю глядачів на стримінгових платформах. Чи вдасться грі втримати таку аудиторію та встановити нові рекорди, покаже подальша статистика. Про це 19 листопада повідомило видання Insider Gaming.

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