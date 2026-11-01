Губернатор Санво-Олу вийшов на подіум у Лагосі — Premium Times Nigeria

У Лагосі, Нігерія, губернатор штату Лагос Бабаджіде Санво-Олу вийшов на подіум під час Lagos Fashion Week 2026. Він представив одяг нігерійського дизайнера чоловічого одягу Ugo Monye у фінальний вечір головних показів у павільйонах LagosFW при готелі Federal Palace, повідомляє Premium Times.

Тиждень моди тривав з 28 жовтня до 1 листопада та об’єднав понад 60 дизайнерів з Африки. Темою заходу стала «CRAFTED: Heritage. Innovation. Circular Futures». Санво-Олу назвав участь у показі приємним досвідом і заявив, що підтримує людей, які сприяють розвитку модної індустрії Лагосу.

Друга поява на подіумі

Для Санво-Олу це був другий вихід на подіум Lagos Fashion Week. Уперше він взяв участь у показі 28 жовтня 2023 року, коли разом із професійними моделями завершив презентацію дизайнера Emmy Kasbit. Тоді губернатор пояснював свою участь прагненням адміністрації підтримувати креативну індустрію та посилювати її внесок в економіку Нігерії і створення робочих місць.

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Фінальний вечір показів

Ugo Monye представив колекцію в заключному сегменті програми разом із Fruché та Ejiro Amos Tafiri. Дизайнер заснував свій лейбл у 2009 році: спочатку бренд працював для чоловіків і жінок, але згодом зосередився на чоловічому одязі. Monye брав участь у Lagos Fashion Week у 2017–2019 роках, а також у 2021–2024 роках.

Lagos Fashion Week заснувала Омоємі Акереле у 2011 році. За даними платформи, вона дає змогу більш як 60 нігерійським та африканським дизайнерам показати свої роботи міжнародній аудиторії, до якої входять понад 40 тисяч ритейлерів, журналістів і споживачів.

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