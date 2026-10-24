Ямайський співак і продюсер Деррік Гарріотт помер у 87 років — The Rio Times

Ямайський співак і музичний продюсер Деррік Гарріотт помер у себе вдома в Кінгстоні, Ямайка, 24 жовтня 2026 року. Йому було 87 років. Про смерть музиканта повідомляє The Rio Times; її підтвердив Доррел Маттокс, який керує музичною крамницею Derrick Harriott Music Store у районі Сент-Ендрю.

За словами Маттокса, Гарріотт помер близько першої години ночі. Перед цим він повернувся додому з лікарні. Маттокс повідомив, що музикант хворів і неодноразово перебував у лікарні. Причину смерті родина та медіа не називали.

Від ска до раннього регі

Деррік Гарріотт народився в Кінгстоні 6 лютого 1939 року. Його музична кар’єра тривала понад шість десятиліть. У 1957 році він разом із Клодом Сенгом переміг у конкурсі талантів Vere Johns Opportunity Hour, а наступного року став співзасновником вокального гурту The Jiving Juniors.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Колектив здобув місцеву популярність завдяки композиціям Lollipop Girl та Over the River. У 1962 році Гарріотт розпочав сольну кар’єру й заснував лейбл Crystal. Того самого року він випустив пісні I Care та The Loser, яка стала його візитівкою. Серед інших його сольних хітів називають What Can I Do та I’m Only Human.

Продюсерська робота та відзнаки

Гарріотт працював у жанрах ска, рокстеді, регі та даб. Як продюсер він створював записи для Деніса Брауна, Біг Юса, The Ethiopians, Keith and Tex і The Kingstonians; Jamaica Observer також згадує DJ Scotty. На лейблі Crystal виходили, зокрема, Stop That Train дуету Keith and Tex, Lips of Wine та Silhouette Деніса Брауна, а також Singer Man гурту The Kingstonians.

У 2009 році уряд Ямайки нагородив Гарріотта орденом Відзнаки за внесок у музику. У 2019 році Jamaica Reggae Industry Association відзначила його нагородою за життєві досягнення.

Читай нас у