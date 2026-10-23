Японський письменник Рю Муракамі помер у 74 роки — The Japan Times

У Японії помер письменник Рю Муракамі, якому було 74 роки. Про смерть автора, чиї твори досліджували теми сексу, насильства та молодіжної культури, повідомило його видавництво Gentosha.

Заява видавництва

Як повідомляє The Japan Times, у Gentosha заявили, що глибоко засмучені передчасною смертю письменника. У видавництві зазначили, що протягом кар’єри Муракамі постійно випускав гострі й провокативні твори, розраховані на молодшу аудиторію.

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Найвідоміші романи

Дебютний роман Муракамі Almost Transparent Blue розповідав про молодих людей, занурених у наркотики й секс. У 1976 році ця книга здобула одну з найпрестижніших літературних нагород Японії.

Серед інших відомих робіт автора — роман Coin Locker Babies, опублікований 1980 року. У ньому йдеться про дітей, яких покинули в камерах схову, та їхнє подальше виживання. У романі 1997 року In The Miso Soup письменник описав занурення туриста в токійський квартал червоних ліхтарів. Твори Рю Муракамі перекладали різними мовами світу.

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