Ієн Мак-Келлен розповів про 50 років дружби з Патріком Стюартом

Після смерті британського актора Патріка Стюарта його давній друг і колега Ієн Мак-Келлен поділився спогадами про їхню багаторічну дружбу. Актори знали одне одного близько 50 років, разом грали в театрі та знімалися у фільмах серії «Люди Ікс». Мак-Келлен назвав Стюарта щирою людиною, на яку завжди можна було покластися і якою неможливо було не захоплюватися.

30 жовтня британський актор Ієн Мак-Келлен опублікував допис, присвячений своєму другові та колезі Патріку Стюарту, який помер у віці 86 років. У своєму зверненні він згадав їхнє знайомство, спільну роботу та моменти, які найбільше запам’яталися йому за десятиліття дружби.

Насамперед Мак-Келлен розповів про любов Стюарта до його рідного Йоркширу — графства на півночі Англії. За словами актора, це відчувалося навіть у характерному акценті друга та його манері говорити про важливі речі. «Це відчувалося в його характерному акценті та в тій суворій чесності, з якою він висловлював свої думки й почуття. Йоркширці не терплять напівправди й не уникають серйозних тем. Він був людиною відкритою, щирою — на нього можна було покластися, ним можна було захоплюватися, а в моєму випадку — ще й любити його», — написав Мак-Келлен.

Актор також повернувся до початку їхнього знайомства. Вони зустрілися приблизно 50 років тому, коли обоє були молодими акторами Королівської шекспірівської компанії. Тоді кожен будував кар’єру в театрі, а про майбутню спільну роботу в Голлівуді ще не йшлося. Одним із найяскравіших спогадів Мак-Келлена стала розмова про участь Стюарта в серіалі «Зоряний шлях: Наступне покоління». На той час Ієн намагався відмовити друга від цієї пропозиції. Він побоювався, що робота в американському телепроєкті може надовго віддалити Стюарта від британської театральної сцени. «Але ж, Патріку, подумай про свою театральну кар’єру у Великій Британії. Невже ти справді хочеш ризикнути — і на довгі роки загубитися в Голлівуді?» — пригадував Мак-Келлен свої слова.

Стюарт усе ж погодився на роль капітана Жана-Люка Пікара. І, як визнав його друг, це рішення виявилося вдалим. Серіал приніс акторові світову популярність, а згодом відкрив нові можливості в кіно. При цьому Стюарт не відмовився від театру: він продовжував грати в класичних п’єсах навіть після того, як став відомим у всьому світі. Мак-Келлен окремо відзначив і особисте життя друга. Саме завдяки роботі у США Стюарт познайомився зі своєю майбутньою дружиною Санні. Вона залишалася поруч із ним і підтримувала актора протягом їхнього спільного життя.

Ще одним особливим досягненням Стюарта Мак-Келлен назвав його призначення канцлером Гаддерсфілдського університету в рідному Йоркширі. За словами актора, ця посада стала приводом для особливої гордості Стюарта, якого поважали та любили по обидва боки Атлантики.

Спільна історія в «Людях Ікс» і не тільки

Для широкої аудиторії Мак-Келлен і Стюарт стали особливо відомими завдяки фільму «Люди Ікс», який вийшов у 2000 році. У стрічці вони зіграли двох персонажів, які колись були друзями, але згодом опинилися по різні боки конфлікту. Стюарт виконав роль професора Чарльза Ксав’єра — засновника команди мутантів, який виступає за мирне співіснування людей і мутантів. Мак-Келлен зіграв Еріка Леншерра, відомого як Магнето, який дотримується протилежних поглядів. Їхнє протистояння стало однією з центральних сюжетних ліній франшизи.

Актори разом з’явилися в чотирьох фільмах серії. Водночас їхня співпраця не обмежувалася кіно: вони неодноразово виходили разом на театральну сцену, зокрема на Бродвеї. Їхня дружба була настільки близькою, що Мак-Келлен у 2013 році навіть провів весільну церемонію Стюарта та його дружини Санні.

На завершення свого допису Мак-Келлен згадав і про останній спільний проєкт акторів. Вони обоє мають з’явитися у фільмі «Месники: Судний день», який ще не вийшов на екрани. Тож глядачі зможуть побачити їх разом ще раз. Своїми спогадами Мак-Келлен не лише віддав шану колезі, а й нагадав про дружбу, яка тривала десятиліттями та пережила спільні театральні постановки, великі кінопроєкти й світову славу. Про це повідомив Ієн Мак-Келен Instagram.

У Лос-Анджелесі у віці 86 років помер актор Патрік Стюарт, відомий ролями капітана Жан-Люка Пікара у Star Trek та професора Ксав’єра у фільмах X-Men. Про смерть актора повідомляє The Verge з посиланням на допис в Instagram-акаунті Стюарта.

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