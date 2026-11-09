Ірина Федишин розповіла про втрату доньки та видалення матки і назвала винних

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Українська співачка Ірина Федишин уперше детально розповіла про трагедію, яку пережила під час вагітності.

Через повне відшарування плаценти вона втратила доньку, а сама опинилася на межі життя та смерті. Під час екстреної операції лікарям довелося видалити їй матку.

За словами артистки, спочатку вона відчувала незначний біль унизу живота. Після консультації з лікаркою припускали передчасні пологи, однак біль посилювався. Близько третьої ночі чоловік відвіз її до пологового будинку у Львові. Там під час обстеження медики не виявили серцебиття дитини.

Згодом з’ясувалося, що відбулося повне відшарування плаценти, а кровотеча була внутрішньою. У медичній виписці зазначили внутрішньоутробну загибель дитини, видалення матки та геморагічний шок третього ступеня.

Федишин також висловила низку запитань щодо надання медичної допомоги. Зокрема, її непокоїть, чому після перших скарг її не скерували до лікарні, чому під час домашнього огляду не перевірили серцебиття дитини та артеріальний тиск, а також чому виникла затримка з ультразвуковим обстеженням.

Чоловік співачки Віталій Човник заявив, що згодом оприлюднить більше подробиць про ту ніч, роботу лікарні та рішення конкретних медиків. Він також пообіцяв назвати прізвища людей, до яких у родини залишилися запитання.

Джерело: Instagram Ірини Федишин та Віталія Човника

Лікарка, яка оглядала співачку Ірину Федишин удома перед госпіталізацією, більше не працює в лікарні Святої Анни.

Продюсер Віталій Човник, чоловік співачки Ірини Федишин, оприлюднив звернення щодо стану дружини після втрати дитини на 35-му тижні вагітності під час пологів. Чоловік розповів про складність відновлення співачки після трагедії та подякував аудиторії за підтримку, співчуття та молитви.

У родині української співачки Ірини Федишин померла донечка, на народження якої сім'я так чекала.

Чоловік української співачки Ірини Федишин уперше детально розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. Під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, життя артистки також опинилося під загрозою.

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