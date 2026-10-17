Ірина Федишин уперше звернулася до прихильників після сімейної трагедії

Українська співачка Ірина Федишин уперше вийшла на зв’язок після втрати доньки, яку вона виношувала на восьмому місяці вагітності. Артистка опублікувала повідомлення в Instagram-stories та подякувала прихильникам за підтримку в цей складний час. До цього співачка не коментувала трагедію, про яку стало відомо 13 жовтня.

Українська співачка Ірина Федишин уперше звернулася до прихильників після трагічної втрати доньки. Артистка опублікувала коротке повідомлення в Instagram-stories і подякувала людям, які підтримують її родину. «Дякую, що ви поруч…» — написала співачка. До цього Ірина Федишин не виходила на зв’язок у соцмережах. Імовірно, їй був потрібен час, щоб пережити трагедію та відновитися. Водночас подробиць про свій стан артистка не повідомила.

Про втрату дитини в родині співачки стало відомо ввечері 13 жовтня. Тоді про трагедію розповів чоловік виконавиці Віталій Човник. За наявною інформацією, Ірина втратила доньку на восьмому місяці вагітності. Новина викликала реакцію прихильників співачки. Люди висловлювали співчуття та підтримували родину в коментарях і повідомленнях. У своєму першому зверненні після трагедії Федишин не стала розповідати подробиці того, що сталося, а лише подякувала всім, хто залишається поруч.

Наразі співачка не повідомляла, чи планує найближчим часом повертатися до публічної діяльності. Її перше повідомлення після трагедії було коротким і зосередженим на вдячності за підтримку.

Українська телеведуча Марія Єфросиніна зіткнулася з критикою в соцмережах після того, як висловила підтримку співачці Ірині Федишин, яка втратила доньку. Частина користувачів негативно відреагувала на позицію ведучої та почала звинувачувати її.

Чоловік української співачки Ірини Федишин уперше детально розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. Під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, життя артистки також опинилося під загрозою.

У родині української співачки Ірини Федишин померла донечка, на народження якої сім'я так чекала.

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