Ірина Горова зізналася, що ревнувала Потапа до Насті Каменських

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48-річна продюсерка Ірина Горова в інтерв’ю Раміні Есхакзай пригадала початок знайомства свого колишнього чоловіка, шоумена й продюсера Олексія Потапенка, з його майбутньою партнеркою по гурту Настею Каменських. За словами Горової, вона відразу відчула, що між ними може виникнути роман, а згодом почала ревнувати чоловіка до колеги.

На той момент Потап і Каменських ще не виступали в дуеті, а співачка, за словами продюсерки, зустрічалася з хлопцем на ім’я Вова.

«Давайте чесно — Настя дуже ефектна, у неї все дуже сильно. Я, коли її перший раз побачила, я навіть пам’ятаю, як вона виглядала. Це був клуб «Динамо», мені здається, вона зустрічалася вже час зі своїм першим хлопцем Вовою», — сказала Горова.

Продюсерка пригадала й деталі образу майбутньої зірки: Настя мала дві коси та блакитний плащ. Саме тоді Олексій Потапенко повідомив, що, ймовірно, створить із нею дует.

«Вони (з Потапом) ще не були у дуеті навіть. Я її побачила, у неї такі дві коси були і такий блакитний плащ. Ну, і Льоша каже: «Ну, я, мабуть, буду з нею в дуеті». І от я одразу зрозуміла, що щось буде», — додала продюсерка.

За словами Горової, Настя Каменських відповідала типажу жінок, які подобалися Олексію Потапенку. Продюсерка згадала, що його першою шкільною дівчиною також була висока кучерява Настя.

«У Льоші перша дівчина зі школи була Настя, і така ж висока, кучерява. І це його вайб ну прям максимально. Не знаю, як я пролетіла між такими яскравими дівчатами. Ну в плані, він високих любить, щоб всього було багато. Але в нас тоді було суперкохання і суперпідтримка, і я одразу ревнувати стала.

Для мене це було з першого погляду. Він ще не розумів, вони ще потім сварилися, у Насті був Вова. Це був дуже складний період, я не сильно хочу про нього розповідати, але жінки відчувають енергетично на якомусь там суперрівні», — розповіла Ірина.

Продюсерка зізналася, що помічала таємне листування чоловіка та погляди між ним і його колегою. Хоча Потап безпосередньо не зізнавався їй у романі з Каменських, Горова відчувала, що у стосунках щось змінюється.

«Ніхто не приходить і тобі не каже: «Так, це відбувається». Ти з чого починаєш? З смс вночі. Тобі казали типу я в футбол грав, я переписувався зі своїм кимось. На якійсь підкірці ти розумієш. У нас ще були в туалет двері такі непрозорі, але ти бачиш, коли світло в телефоні горить. І в тебе воно починає бурлити», — зізналася Ірина.

Ірина Горова пригадала, що, коли вона зрештою наважилася піти від Олексія Потапенка, він запевняв її у своїх почуттях, просив залишитися та обіцяв закрити гурт. Однак продюсерка переконана, що ці слова були неправдою.

За її словами, ситуацію ускладнювало те, що вона продовжувала бачити спільні інтерв’ю Потапа й Насті Каменських, спостерігала за їхньою поведінкою та переглядала кліпи.

«Потім ти бачиш кожне інтерв'ю, як хто на кого дивиться, як знімаються кліпи. Це все дуже болюча історія. Але десь усе одно ти думаєш: «Та ну ні». Бо ти бачиш, що десь в інтерв'ю вони сваряться, чи тобі кажуть, що тебе люблять. А потім ти починаєш вибудовувати свою стратегію виходу із цього підприємства», — поділилася Горова.

Продюсерка зазначила, що пережитий період був для неї складним, а остаточне рішення про розрив вимагало часу. За її словами, попри суперечливі сигнали, вона поступово почала планувати вихід зі спільного бізнесу та стосунків.

Ірина Горова розповіла, що вперше побачила Настю Каменських у клубі «Динамо».

Нагадаємо, українські артисти Потап і Настя Каменських остаточно переїхали до США та орендують квартиру в Маямі вартістю близько 5,8 тисячі доларів на місяць (близько 263 тисяч гривень). Договір оренди пара уклала ще у лютому, але остаточно перебралася до житла у серпні 2026 року.

Відомий український ведучий Анатолій Анатоліч емоційно розкритикував Потапа та Настю Каменських. Він заявив, що, на його думку, цей дует своєю позицією підіграє росіянам.

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