Іриси Моне продали у Парижі за рекордні 50 млн євро — RMF24

Монументальне полотно «Іриси» французького художника Клода Моне продали на аукціоні Sotheby’s у Парижі, Франція, за 50 млн євро. Це рекордна ціна, сплачена за твір мистецтва на французькому аукціонному ринку, повідомляє RMF24.

Полотно створили наприкінці життя художника

Моне написав картину у 1924–1925 роках, наприкінці життя. Робота із серії, присвяченої ірисам у саду художника в Живерні, має розмір 159 на 180 сантиметрів.

Понад сто років «Іриси» не виставлялися публічно. Про картину було відомо лише за чорно-білими фотографіями, оскільки її власниця Жанна Шлумберже не надавала полотно для експозицій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередня оцінка була нижчою

Перед торгами Sotheby’s оцінював «Іриси» у 22–30 млн євро. Перші публічні покази картини відбулися лише напередодні продажу — у Нью-Йорку та Гонконзі.

Торги під назвою «Віднайдений час» були присвячені колекції Жанни Шлумберже. Вона придбала картини безпосередньо у Мішеля Моне, сина художника. На паризькому аукціоні також пропонували іншу роботу Моне — «Плакучу вербу».

Читай нас у