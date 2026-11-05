50. JarmaRock FEST

20-21 листопада 2026 року

Клуб B90 (Gdańsk Stocznia, ul. Elektryków 4)

JarmaRock FEST — це найбільша загальнопольська культурна подія, організована Об’єднанням українців у Польщі. Легендарний музично-театральний фестиваль цього року відбудеться вже вп’ятдесяте та стане частиною відзначення 70-річчя культурної діяльності української меншини в Польщі. Фестиваль — це унікальна зустріч шанувальників української культури з Польщі та з-за кордону, яка об’єднує покоління, пробуджує спогади та відкриває нові музичні імена. Ювілейний фестиваль стане нагодою знову зустрітися з артистами, яких публіка знає та цінує вже багато років, а також познайомитися з молодим поколінням української сцени.

Фестиваль — це музичний калейдоскоп, у якому поєднуються фольк, етно, рок, поп та інші музичні жанри, а концерти доповнюють театральні й кабаретні заходи. Його мета — популяризація української культури та підтримка творчості митців, які працюють у Польщі й черпають натхнення з української культурної спадщини. JarmaRock FEST також пропагує ідеї свободи, демократії та солідарності з Україною, використовуючи сучасну музичну мову, яка знаходить відгук у широкої аудиторії — як серед молоді, так і серед старшого покоління.

У програмі цьогорічного JarmaRock FEST виступлять найяскравіші зірки української музичної сцени, зокрема гурт PATSYKI Z FRANEKA, який уже одного разу підкорив серця фестивальної публіки, а також культовий гурт VOPLI VIDOPLIASSOVA, що вже десятиліттями поєднує рокову енергію з українською традицією. На сцені також виступлять артисти з України, які розвивають свою кар’єру в Польщі. Серед них — Юлія Романюк, яка захоплює публіку власними інтерпретаціями відомих пісень. Серед виконавців молодого покоління буде й український гурт із Польщі — Шаравари. Цьогорічний JarmaRock FEST стане поверненням до музичних витоків і зустріччю з артистами, які виступали на фестивальній сцені під час попередніх випусків. Публіка знову почує українські гурти, що діють у Польщі: Chutir, Ha-Hamalija, The Ukrainian Folk, Horpyna, Nadija та HarazD. Особливим акцентом програми стане виступ Романа Гаврана — артиста та легенди фестивалю 80-х років, чия творчість назавжди увійшла в історію української музичної сцени в Польщі.

50-й JarmaRock FEST — це нагода знову зібратися під однією сценою, щоб святкувати музику, яка об’єднує покоління та не дозволяє забути про наше коріння. Тут легенди зустрічаються з

новими зірками, а багаторічна традиція наповнюється новою енергією.

ОРГАНІЗАТОРИ ТА ПАРТНЕРИ

Організатори: Обʼєднання українців у Польщі, Відділ поморський, Театр Навпаки

Почесний патронат: Генеральна Консул України в Гданську Світлана Криса

Фінансування: Зреалізовано завдяки дотації Міста Гданська, Воєводства Поморського, Міністра внутрішніх справ та адміністрації

Партнери: Synago, Port Gdańsk, B90, Pierogi Lwowskie, Weselnianka

Партнер КСВ: Energa z Grupy Orlen

Медійний патронат: Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Тижневик «Наше слово» , ua.pl, ua.news, nashapolsha.pl, Slawa TV

ПРОГРАМА

П'ЯТНИЦЯ 20 XI 2026

Концерт МОЛОДА МУЗА, відкриття клубу В90, год. 17:30

17:30 Текля I Параска - Театр Hавпаки

18:00 Театральна Вистава «Iмена Криму»

19:00 Роман Гавран

19:40 Концерт Української Співаної Поезії «голос Слова»

21:00 Кабаре «горпинка»

21:15 Юлія Романюк

22:00 Кабаре «шпиля»

22:20 Хутір, Га Гамалія, Білі Круки

23:40 Надія

01:00 Гаразд

02:30 JARMAROCK JAM

СУБОТА 21 XI 2026

Головний концерт МУЗА ЯРМАРКУ, відкриття клубу В90, год. 17:30

18:00 Мистецьке дійство «Kод Єдності»

18:15 Ювілейний концерт «Разом через покоління»

20:00 Воплі Відоплясова

21:45 Горпина

22:45 The Ukrainian Folk

00:00 Пацики з Франека

01:30 Шаравари

02:50 Dj Ventyk

Супровідні заходи:

«Сліди часу: 50 років у серці JarmaRock FEST» - виставка, що стане незвичайною мандрівкою крізь пів століття історії фестивалю.

КВИТКИ



Продаж квитків: https://goingapp.pl/wydarzenie/50-jarmarock-fest/gdansk-listopad-2026

Ціни квитків онлайн:

• дводенний квиток (субота та неділя): 189 зл

Ціни квитків в день концертів:

• п’ятниця: 100 зл

• субота: 200 зл

• дводенний квиток (субота та неділя): 220 зл

До квитків, придбаних онлайн, додається сервісний збір.

Діти та учні початкової школи (до 14 років) – вхід безкоштовний.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Дата: 20-21 листопада 2026 року

Локація: Klub B90 Gdańsk Stocznia, ul. Elektryków 4

Більше інформації: https://ukraincy.org.pl/uk/50-jarmarock-fest/

Посилання до події: https://www.facebook.com/events/29321791350751369?locale=pl_PL

Facebook: https://www.facebook.com/JarmaRockFEST

Instagram: https://www.instagram.com/jarmarockfest/

АКРЕДИТАЦІЯ

Для того, щоб отримати акредитацію, просимо вислати свої зголошення на електронну пошту: [email protected] (до 13 листопада 2026)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦІВ

PATSYKI Z FRANEKA — етно-поп, Київ

Patsyki z Franeka — український гурт, відомий своїм енергійним етно-попом і запальними сценічними виступами. Історія гурту бере початок у 2008 році, коли Назар Худин з Івано-Франківська разом із друзями розпочав музичні експерименти з українським репом і хіп-хопом. З часом гурт виробив власний характерний стиль, у якому сучасна розважальна музика поєднується з українським фольклором. Колектив виступає на українській музичній сцені та завойовує прихильність публіки завдяки безпосередньому контакту зі слухачами й танцювальному характеру своїх концертів.

ВОПЛІ ВІДОПЛЯСОВА — панк-рок, Київ

Vopli Vidopliassova — один із найвідоміших українських рок-гуртів, заснований у 1986 році в Києві. До його первісного складу увійшли гітарист Юрій Здоренко, басист Олександр Піпа, барабанщик Сергій Сахно та вокаліст і мультиінструменталіст Олег Скрипка, який і донині залишається обличчям гурту. Творчість колективу, чиї хіти назавжди увійшли в історію української музики, вирізняється поєднанням рокової енергії, фольклорних мотивів і сучасного звучання. Концерти Vopli Vidopliassova — це сповнені динаміки музичні видовища, у яких традиція зустрічається із сучасністю.

THE UKRAINIAN FOLK — фольк-рок, Гурово-Ілавецьке

The Ukrainian Folk — фольк-роковий гурт, заснований у Львові в 1990 році. Колектив уже багато років розвиває творчість, натхненну українською народною музикою, поєднуючи традиційні мелодії із сучасними аранжуваннями. У 2001 році зміна складу принесла гурту оновлене звучання, а того ж року вийшов альбом «Не забувай». Наступну платівку «15 років минуло» було презентовано у 2005 році з нагоди ювілею творчої діяльності. У 2010 році гурт записав альбом «Мрії». Репертуар The Ukrainian Folk охоплює українські народні пісні в авторських аранжуваннях, а також власні композиції. Музика колективу поєднує різноманітні музичні впливи: львівське ретро, рок-балади, гуцульські мотиви, потужне гітарне звучання та український фольклор. Гурт виступав у Польщі та за кордоном, зокрема в Німеччині, Австрії, Франції, Чехії та Україні. Також колектив взяв участь у телевізійній програмі «Must Be The Music».

ГОРПИНА — фольк-рок, Ольштин

Горпина — один із провідних представників української музичної сцени в Польщі. Гурт був заснований у 1999 році й відтоді послідовно розвиває власний музичний стиль, еволюціонуючи від традиційного фольку через рокові інтерпретації народних пісень до авторських композицій у стилі фольк-рок. Колектив належить до піонерів цього музичного напряму серед українських гуртів, що діють у Польщі. Репертуар гурту черпає натхнення з української традиції та передає козацький дух, поєднуючи фольклор з енергією рок-музики. У творчому доробку Горпина — сім альбомів і сотні концертів у Польщі та за кордоном. Гурт виступав, зокрема, у Німеччині, Австрії, Франції, Чехії, Словаччині, Україні, Литві та Канаді, а також брав участь у телевізійних програмах Польського телебачення.

НАДІЯ — фольк-рок, Шпротава

Надія — музичний гурт, заснований у 2008 році, пов’язаний зі Шпротавою та його лідером Андрієм Кайфашем. Колектив розвиває творчість, натхненну слов’янськими культурами та традиціями етнічних меншин, представники яких входять до його складу. Гурт складається з вокалістів та інструменталістів, а важливу роль у його звучанні відіграють скрипки, акордеон і потужна рок-секція. Надія поєднує елементи фольку, року, ска та регі, створюючи енергійну музику, в основі якої — поєднання традицій із сучасними аранжуваннями. Тексти пісень звучать лемківською, українською та польською мовами. Гурт виступає в Польщі та за кордоном, зокрема в Канаді, Німеччині, Чехії та Україні.

ГАРАЗД — фольк-рок, Гданськ

Гаразд— фольк-роковий гурт, заснований у 2015 році в Українському ліцеї в Гурові-Ілавецькому групою друзів, яких об’єднала любов до української музики. Нині більшість учасників колективу мешкає в Гданську, який став осередком діяльності гурту. Від початку творчого шляху головним джерелом натхнення для колективу є український фольклор. Репертуар гурту охоплює як маловідомі, так і популярні українські народні пісні в авторських аранжуваннях, а також власні композиції. Гурт виступав у різних куточках Польщі, беручи участь у культурних заходах, фестивалях та концертах просто неба.

ШАРАВАРИ — фольк, Гурово-Ілавецьке

Шаравари — молодий український гурт, заснований у листопаді 2023 року в Гурові-Ілавецькому. Колектив швидко здобув популярність серед молодіжних українських гуртів у Польщі. Менш ніж за рік свого існування гурт відіграв близько 20 концертів, виступивши, зокрема, на «Лемківській ватрі» та фестивалі «Еколомия». Шаравари виконують українські пісні в сучасних, сповнених енергії аранжуваннях, поєднуючи відданість традиціям із молодіжною експресією та сучасним сценічним баченням.

ЮЛІЯ РОМАНЮК — джаз, Гданськ

Юлія Романюк — вокалістка та авторка пісень українського походження, яка живе й творить у Польщі. Її творчість поєднує емоційну щирість, сучасне музичне продюсування та різноманітні музичні впливи. Артистка працює в жанрах альтернативного попу та інді, а у своїх інтерпретаціях також звертається до української ретромузики, джазового звучання та музичних рішень, характерних для альтернативної сцени. Ширше визнання Юлія здобула завдяки участі в проекті «Dziewczyna Ukraina», а її сольна творчість охоплює, зокрема, мініальбом «Juley», випущений у 2022 році, та наступні авторські композиції. Також артистка розвиває проект TEKLYA, у межах якого представляє власні пісні українською та польською мовами. У червні 2026 року в Музичній академії імені Станіслава Монюшка в Гданську вона презентувала свій дипломний проект «mój (nie)pokój», який розкриває особистий та емоційний бік її творчості.

РОМАН ГАВРАН — співана поезія, Лiгниця

Роман Гавран — одна з важливих постатей в історії української музичної культури в Польщі. Його перший великий концерт відбувся восени 1981 року в Сопоті під час українського Молодіжного ярмарку. Артист став одним із впізнаваних голосів українського студентського та культурного життя 1980-х років, а його творчість набула особливого значення завдяки поєднанню музики з поезією, сповненою глибокого емоційного та культурного змісту. Репертуар Романа Гаврана охоплює авторські композиції, співану поезію та інтерпретації творів видатних українських поетів, зокрема Тараса Шевченка, Василя Симоненка та Василя Стуса. Камерний голос артиста та гітарний акомпанемент створюють особливу, впізнавану атмосферу його виступів.

ХУТІР — фольк, Гданськ

Хутір — український фольклорний гурт, заснований наприкінці 1996 року в Гданську. Від початку своєї діяльності музиканти займалися збиранням і відродженням пам’яті про традиційні народні пісні та мелодії Перемишльського регіону, звідки походили їхні батьки й дідусі та бабусі. Результатом цих пошуків став випуск у 1999 році аудіокасети «По давньому», до якої увійшли вибрані твори цього регіону. У наступні роки гурт розширив свій репертуар музикою українських Карпат, зокрема Буковини та Закарпаття. Хутір є одним із важливих представників української фольклорної сцени Триміста. Творчість колективу ґрунтується на традиційних піснях, яким музиканти надають нового звучання завдяки власним аранжуванням, зберігаючи їхній культурний характер та емоційну глибину.

ГА ГАМАЛІЯ — фольк-рок, Гданськ

Га Гамалія — гурт, пов’язаний з українським культурним життям Гданська та Триміста, діяльність якого є частиною музичної історії місцевої української громади. Колектив виступав у межах культурних ініціатив, які розвивало українське середовище регіону, поряд з іншими вокально-інструментальними гуртами. Творчість Га Гамалія поєднує українські традиції та поезію з виразним роковим звучанням. Завдяки цьому гурт створював музику, яка поєднувала відданість культурному корінню з енергією сучасної музичної сцени.

DJ VENTYK — Гданськ

DJ Ventyk — артист, який регулярно виступає в програмі JarmaRock FEST, доповнюючи музичну частину фестивалю своїми DJ-сетами. Публіка мала нагоду почути його, зокрема, під час 47-го фестивалю у 2023 році та 48-го JarmaRock FEST у 2024 році, коли він виступав у клубі B90 у Гданську.

СУПРОВІДНІ ЗАХОДИ

«Сліди часу: 50 років у серці JarmaRock FEST» — виставка, що стане незвичайною мандрівкою крізь пів століття історії фестивалю. Переступіть поріг півстолітньої історії JarmaRock FEST і пориньте у світ прихованих спогадів. Ми підготували для вас особливий простір, сповнений ностальгії, живих голосів із минулого та безцінних пам’яток, які знову оживлять дух минулих десятиліть. Завітайте, відкрийте досі невідомі сторінки історії JarmaRock FEST і залиште власний слід у нашій спільній історії!

Читай нас у