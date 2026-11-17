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Українська співачка Jerry Heil готує спільний трек із хорватським виконавцем Baby Lasagna, який став срібним призером Євробачення-2024. Композиція отримала назву Meow («Няв») і буде представлена вже 20 листопада.

16 листопада Jerry Heil опублікувала на своїй сторінці в Instagram анонс нової композиції, у якому з’явилася разом із хорватським музикантом Baby Lasagna. Спільна пісня Meow побачить світ 20 листопада.

Колаборація об’єднала двох учасників Євробачення-2024, які представляли Україну та Хорватію. Тоді Jerry Heil виступала разом з alyona alyona з композицією Teresa & Maria, а Baby Lasagna виконав пісню Rim Tim Tagi Dim. Обидва треки стали одними з головних хітів конкурсу в Мальме.

У фіналі Євробачення-2024 артисти також опинилися поруч у підсумковій таблиці. Baby Lasagna посів друге місце, набравши 547 балів, а український дует Jerry Heil та alyona alyona здобув бронзу з результатом 453 бали. Водночас за підсумками глядацького голосування хорватський виконавець став переможцем, а українки посіли друге місце.

Попри переважно рок- та металеву естетику, Baby Lasagna не цурається попмузики. Нещодавно артист представив власну версію відомого хіта Брітні Спірс ...Baby One More Time, переосмисливши його у важчому металевому звучанні.

Музикант зізнався, що ще в юності слухав американську попзірку, хоча тоді не надто охоче це визнавав. Свою нову роботу він назвав невеликою даниною поваги поплегенді.

Анонс спільної композиції Jerry Heil та Baby Lasagna привернув увагу навіть офіційного акаунту Євробачення. В коментарях організатори конкурсу відреагували на майбутню прем’єру фразою: «Ми нявкаємо дуже сильно».

Привітали співачку з міжнародною колаборацією й українські представники музичної індустрії. Серед тих, хто залишив коментарі під дописом, були ведуча «Фабрики зірок» Даша Кубік, співачки Kola та Kler, а також DJ Korolova, відома далеко за межами України.

Раніше співачка Jerry Heil та актор Олександр Рудинський стали героями нової української кампанії adidas Originals, присвяченої поверненню кросівок ADISTAR CONTROL 5. Модель уперше з’явилася у 2008 році як взуття для стабільного бігу на шосе.

Пісня українських співачок Jerry Heil та alyona alyona «Teresa&Maria», з якою вони представляли Україну на Євробаченні-2024, подолала позначку в 1 млрд загальних прослуховувань.

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