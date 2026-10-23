Календар Pirelli 2027 уперше знімали в Індії — ANSA English

Календар Pirelli 2027 уперше за 53-річну історію проєкту обрав Індію головним тлом для зйомок. У новому випуску показані вузькі вулиці Старого Делі, сучасний силует Мумбаї та зелені ландшафти Раджастхану, повідомляє ANSA English.

Два фотографічні підходи

Над календарем працювали двоє фотографів — Сьольве Сундсбьо, який також долучався до торішнього випуску, та Авані Рай. За описом ANSA, їхні роботи поєднують портретну фотографію та поп-стрит-арт.

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Авані Рай пішла професійним шляхом свого батька Рагху Рая, якого ANSA називає майстром індійської фотографії. Він помер наприкінці квітня, через кілька місяців після того, як погодився виконати замовлення на зйомки для календаря 2027 року.

Індія в центрі проєкту

Після смерті Рагху Рая концепцію календаря адаптували так, щоб Індія залишалася центральною темою проєкту. Напередодні в Нью-Делі Pirelli також оголосила про угоду з індійською компанією BKT щодо виробництва 800 тисяч преміальних шин до 2030 року.

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