Камалія розгнівала мережу танцями на бронеавтомобілі під Самбуку

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Українська співачка Камалія опинилася під хвилею критики після публікації відео, на якому разом із виконавцем VLADIAS танцює на бронеавтомобілі під свою пісню «Самбука». Артисти позували на військовій техніці у формі та берцях, однак задум викликав обурення частини користувачів соцмереж.

На тлі війни та втрат українських захисників деякі глядачі сприйняли ролик як недоречне використання військової тематики.

Відео співачка оприлюднила в Instagram. У дописі Камалія подякувала українським захисникам за мужність і силу, звернувшись безпосередньо до другого механізованого батальйону «Бісова дюжина» 12-ї окремої важкої механізованої бригади.

«Мої любі «Бісіки»! Дякую вам за мужність, силу та кожен день боротьби за Україну! Пишаюся вами, люблю вас і вірю в нашу Перемогу! Слава ЗСУ! Слава нашим Героям!» — написала артистка.

Попри слова підтримки військових, відео викликало негативну реакцію в частини аудиторії. Користувачі поставили під сумнів доречність танців на бронеавтомобілі та закликали співачку прибрати ролик зі сторінки.

Пісня «Самбука» розповідає про невдале кохання. Водночас деякі рядки композиції в контексті відео з військовою технікою набули для глядачів трагічного звучання.

Зокрема, у пісні є слова: «Більше твої руки не торкнуть, на жаль» і «Не жури, не жени, не живи, якщо ти не живий».

Саме поєднання цих рядків із танцями на бронеавтомобілі стало однією з причин критики. Частина користувачів вважає, що такий формат відео недоречний з огляду на війну та загибель українських військових.

У коментарях під публікацією люди не приховували обурення. Деякі з них зізналися, що відео викликало в них сильне неприйняття, інші прямо закликали Камалію видалити його.

Зокрема, користувачі написали:

«Я ніколи не пишу коментарі під такими постами, але тут я зловила жорсткий кринж... піду помию очі».

«Ви що, з глузду з'їхали?»

«Пісня кулями за душу бере. А ця гидота і блювотіння – начебто глузування із загиблих. Краще видаліть її і ніколи не співайте її».

«На чому ти танцюєш, Камаліє?»

«Який довбой*б дає їм техніку для зйомок цього лайна?»

«Як на мене, видаліть краще».

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