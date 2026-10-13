Камалія шокувала ціною її найдорожчої сукні

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Українська співачка Камалія розповіла про вартість речей зі свого гардероба, назвавши ціну найдорожчого та найдешевшого вбрання.

За словами артистки, її найдешевша сукня коштує близько 1000 доларів, тоді як ціна найдорожчого концертного чи вечірнього аутфіту сягає 400 тисяч доларів США. Водночас співачка уточнила, що йдеться виключно про сукні, а не про ювелірні прикраси чи інші елементи гардероба.

Джерело: інтерв'ю Павла Шилька з Камалією.

Камалія розповіла про сварки з Мохаммадом Захуром після розлучення.

Українська співачка Камалія продемонструвала наслідки російського удару по бізнес-центру в Києві, який належить їй та її колишньому чоловікові Мохаммаду Захуру. Будівля зазнала пошкоджень під час атаки РФ 6 липня.

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