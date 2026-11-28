Камалія заговорила про можливе возз’єднання з мільярдером Захуром
Українська співачка Камалія, яка у 2023 році розлучилася з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром, зізналася, за яких умов могла б відновити стосунки з колишнім чоловіком.
Попри розлучення, експодружжя підтримує дружні стосунки заради двох спільних доньок – Арабелли та Мірабелли.
Камалія зазначила, що навіть якби Захур захотів повернути її, одного його бажання було б недостатньо.
«Це, якщо я його пробачу», – наголосила виконавиця, не розкриваючи подробиць.
На запитання, чи готова вона вже пробачити колишнього чоловіка та зробити перший крок до відновлення стосунків, співачка відповіла невизначено:
«Подивимося. Не знаю».
Своєю чергою, Мохаммад Захур заявив, що наразі його серце вільне, однак він і надалі готовий підтримувати Камалію.
«Моє серце вільне. Воно любить своїх дітей. І дуже любить. Я люблю і Камалію. Вона мати моїх дітей», – сказав бізнесмен.
Нещодавно артистка прокоментувала ймовірність їхнього возз’єднання в проєкті «Наодинці з Гламуром».
Колишній чоловік співачки Камалії, бізнесмен Мохаммад Захур, відреагував на її резонансне інтерв'ю. У ньому артистка зізналася, що офіційно не перебувала з ним у шлюбі та протягом багатьох років почувалася недолюбленою.
Співачка Камалія розповіла про ексбойфренда, який підіймав на неї руку.
Відео: Камалія після розлучення із Захуром заявила, що ніколи не була одружена.