Каньє Вест міг отримати за скасовані концерти в Росії $20 млн

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Американський репер Каньє Вест міг отримати близько $20 млн за скасовані концерти в Санкт-Петербурзі. За даними джерел, контракт нібито не передбачає повернення артистом отриманих коштів у разі скасування виступів.

Концерти Каньє Веста мали відбутися 10 та 11 жовтня на «Газпром Арені» у Санкт-Петербурзі. Однак організатори оголосили, що виступів у зазначені дати не буде.

За інформацією джерел «Коммерсанта», Каньє Вест отримав близько $20 млн. Частина цієї суми, як стверджується, була призначена для оплати роботи його команди.

При цьому, за даними джерел видання, контракт нібито не містить положення про повернення коштів у разі скасування концертів.

Організатори заявили, що повернення грошей за придбані квитки розпочнеться 12 жовтня. Водночас незадоволені глядачі вже почали звертатися до суду — наразі подано щонайменше дев’ять позовів.

Водночас глава Say Agency Анна Субчева заперечила інформацію про виплату реперу $20 млн. Вона назвала ці дані «абсолютно ложными» та заявила, що збитки організаторів не є величезними.

Тим часом телеканал «Дождь» висунув версію, що до скасування концертів Каньє Веста могла мати стосунок Надія Соловйова — дружина Володимира Познера.

За інформацією журналістів, її агентство SAV Entertainment спільно з промоутером Євгеном Фінкельштейном спочатку намагалося організувати виступи американського репера в Росії.

Однак, як стверджує «Дождь», їх обійшло Say Agency Анни Субчевої, яке запропонувало Каньє Весту більший гонорар.

За версією «Дождя», після конфлікту Надія Соловйова та Євген Фінкельштейн нібито могли використати зв’язки у Другій службі ФСБ, щоб домогтися заборони концертів із політичних мотивів.

Водночас ця інформація подається саме як версія та твердження журналістів «Дождя» і не є підтвердженим фактом.

У Санкт-Петербурзі, Росія, скасували два розпродані концерти американського репера Каньє Веста, який також виступає під ім’ям Ye. Шоу мали відбутися 10 та 11 жовтня на стадіоні «Газпром Арена».

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