Каньє Вест міг отримати за скасовані концерти в Росії $20 млн
Американський репер Каньє Вест міг отримати близько $20 млн за скасовані концерти в Санкт-Петербурзі. За даними джерел, контракт нібито не передбачає повернення артистом отриманих коштів у разі скасування виступів.
Концерти Каньє Веста мали відбутися 10 та 11 жовтня на «Газпром Арені» у Санкт-Петербурзі. Однак організатори оголосили, що виступів у зазначені дати не буде.
За інформацією джерел «Коммерсанта», Каньє Вест отримав близько $20 млн. Частина цієї суми, як стверджується, була призначена для оплати роботи його команди.
При цьому, за даними джерел видання, контракт нібито не містить положення про повернення коштів у разі скасування концертів.
Організатори заявили, що повернення грошей за придбані квитки розпочнеться 12 жовтня. Водночас незадоволені глядачі вже почали звертатися до суду — наразі подано щонайменше дев’ять позовів.
Водночас глава Say Agency Анна Субчева заперечила інформацію про виплату реперу $20 млн. Вона назвала ці дані «абсолютно ложными» та заявила, що збитки організаторів не є величезними.
Тим часом телеканал «Дождь» висунув версію, що до скасування концертів Каньє Веста могла мати стосунок Надія Соловйова — дружина Володимира Познера.
За інформацією журналістів, її агентство SAV Entertainment спільно з промоутером Євгеном Фінкельштейном спочатку намагалося організувати виступи американського репера в Росії.
Однак, як стверджує «Дождь», їх обійшло Say Agency Анни Субчевої, яке запропонувало Каньє Весту більший гонорар.
За версією «Дождя», після конфлікту Надія Соловйова та Євген Фінкельштейн нібито могли використати зв’язки у Другій службі ФСБ, щоб домогтися заборони концертів із політичних мотивів.
Водночас ця інформація подається саме як версія та твердження журналістів «Дождя» і не є підтвердженим фактом.
У Санкт-Петербурзі, Росія, скасували два розпродані концерти американського репера Каньє Веста, який також виступає під ім’ям Ye. Шоу мали відбутися 10 та 11 жовтня на стадіоні «Газпром Арена».