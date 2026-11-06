Картину Піссарро, викрадену нацистами, повернуть нащадкам власника

Паризький суд постановив повернути нащадкам банкіра Саломона Флавіана картину французького художника Каміля Піссарро, яку нацисти конфіскували під час Другої світової війни. Полотно згодом опинилося на аукціоні Sotheby's у Лондоні, де у 2024 році його продали за 1,4 млн євро. Суд визнав недійсними всі продажі картини після її викрадення та зобов’язав аукціонний дім розкрити ім’я покупця.

Йдеться про картину «Порт Дьєпп», яку також знають під повною назвою «Рибальська гавань і басейн Дюкен у Дьєппі, сонячний день». Каміль Піссарро написав її у 1902 році. У 1935-му полотно придбав французько-румунський банкір і колекціонер мистецтва Саломон Флавіан. Під час окупації Франції у 1941 році нацисти конфіскували майно Флавіана, зокрема його мистецьку колекцію. Картина Піссарро також зникла. Після завершення Другої світової війни колекціонер намагався повернути свої твори, однак це полотно знайти не вдалося.

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Робота залишалася поза увагою громадськості багато років. Знову вона з’явилася на торгах лише у червні 2024 року. Тоді Sotheby's виставив її на аукціон у Лондоні, де невідомий покупець придбав картину за 1,2 млн фунтів стерлінгів — приблизно 1,4 млн євро.

Після цього нащадки Флавіана звернулися до суду в Парижі. Сім членів родини вимагали скасувати продаж і повернути картину законним власникам. Вони також заявили, що домовленість, на підставі якої полотно передали на аукціон, не враховувала інтересів усіх спадкоємців. За їхніми словами, згоду на угоду дали лише двоє родичів, а решту не залучили до її укладання.

Як картину готували до продажу

Окрему увагу під час судового розгляду приділили історії походження полотна. Sotheby's і компанія Mondex Corporation, яка займається пошуком та поверненням викрадених творів мистецтва, наполягали, що картину могли продати ще до початку Другої світової війни. За версією, яку представили ці сторони, полотно приблизно у 1937–1938 роках могло перейти від Флавіана до артдилера Поля Розенберга, а згодом — до британського колекціонера Едварда Ле Баса. Якщо ця версія підтвердилася б, картина не могла б бути конфіскована нацистами з колекції банкіра у 1941 році.

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Для перевірки історії твору продавець замовив дослідження мистецтвознавиці Мері Кейт Клірі. Вона не знайшла картини серед переліку творів, які нацисти вилучили у Флавіана. Також дослідниця дійшла висновку, що полотно могло ще до війни опинитися у британського колекціонера. Однак адвокатка родини Корінн Гершкович поставила під сумнів ці висновки. Вона звернула увагу на прогалини в документах і заявила, що дослідження не врахувало належним чином архіви самого Флавіана. Також адвокатка припустила, що в документах могли переплутати картину Піссарро з іншим твором художника.

Як повідомляє The Art Newspaper, під час розгляду справи суд дійшов висновку, що нащадки Флавіана надали докази права власності банкіра на картину та її конфіскації нацистами. Натомість Sotheby's і Mondex, попри проведені дослідження, не змогли переконливо довести, що Флавіан продав полотно ще до війни.

Що вирішив суд

5 листопада 2026 року Паризький суд визнав недійсними всі угоди з продажу картини після її конфіскації, зокрема й аукціонний продаж у Лондоні 25 червня 2024 року. Суд постановив повернути твір нащадкам Саломона Флавіана незалежно від того, у чиїх руках і в якій країні він зараз перебуває. Крім того, Sotheby's зобов’язали протягом двох місяців повідомити родині повне ім’я покупця, який придбав картину на торгах у 2024 році. Це необхідно, щоб спадкоємці могли домогтися фактичного повернення полотна. За кожен день прострочення аукціонному дому загрожує штраф у 1000 євро.

Суд також постановив стягнути із Sotheby's і Mondex по 20 тисяч євро судових витрат. Рішення підлягає виконанню негайно, навіть якщо сторони подадуть апеляцію. У Mondex уже заявили про намір оскаржити вердикт. Засновник компанії Джеймс Палмер продовжує наполягати, що картина могла належати Едварду Ле Басу ще до початку війни. У Sotheby's заявили, що поважають рішення суду, але консультуватимуться з британськими юристами щодо його виконання.

Інші картини Піссарро, які пов’язували з нацистськими пограбуваннями

Історія «Порту Дьєпп» — не єдиний випадок, коли роботи Каміля Піссарро опинялися в центрі суперечок через викрадення мистецьких колекцій під час Другої світової війни. Серед таких творів — «Пастушка, що повертається з вівцями», «Збирання гороху» та «Площа в Ля-Рош-Гійон». Їхні долі також стали предметом судових розглядів і вимог про повернення колишнім власникам або їхнім нащадкам.

Зокрема, у 2021 році берлінський музей повернув картину «Площа в Ля-Рош-Гійон» спадкоємцям родини, у якої її відібрали нацисти. Ці справи вкотре привернули увагу до проблеми пошуку та повернення творів мистецтва, викрадених під час Голокосту. Про це пишe французький телеканал TV5 Monde.

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