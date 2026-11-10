Катерина Бужинська розповіла про підтримку чоловіка-болгарця

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Українська співачка Катерина Бужинська присвятила зворушливий допис своєму чоловікові, болгарському бізнесмену Дімітару Стойчеву.

За словами знаменитості, чоловік не лише опанував українську мову та з повагою ставиться до місцевих традицій, а й щиро переживає за долю українського народу під час повномасштабної війни. Крім того, Дімітар Стойчев долучається до благодійної діяльності дружини та допомагає їй підтримувати українців.

Про це Катерина Бужинська написала у Threads. Співачка зізналася, що ставлення чоловіка до України викликає у неї особливу гордість.

«Мій чоловік – іноземець, але Україна давно стала частиною його життя і серця. Він вивчив українську мову, з повагою ставиться до наших традицій, щиро переживає за нашу країну та підтримує українців у цей непростий час. За можливості, він їздить зі мною на гастролі, розділяє мої хвилювання, підтримує мої творчі й благодійні ініціативи, допомагає збирати донати. І знаєте, для мене це дуже цінно», – написала народна артистка України.

Співачку особливо зворушує щире хвилювання Дімітара Стойчева за Україну. Вона вважає, що ставлення чоловіка до її батьківщини є проявом любові та поваги до всього, що має для неї особливе значення.

За словами Бужинської, справжні почуття не обмежуються лише стосунками двох людей. Вони також передбачають повагу до цінностей, переконань і всього дорогого для партнера.

«Я завжди кажу, що любов – це не тільки про двох людей. Це ще й про повагу до того, що для кожного з нас дороге. А Україна для мене – це моє коріння, моя душа, моя земля, мій біль і моя гордість», – підкреслила знаменитість.

Таким чином, Катерина Бужинська дала зрозуміти, що підтримка чоловіка для неї особливо цінна не лише в особистому житті, а й у творчій та благодійній діяльності.

Артистка опублікувала рідкісне спільне фото та розповіла, наскільки важливою для її обранця стала Україна.

Нагадаємо, початок 2026 року приніс гучний скандал у вітчизняному шоубізнесі. Народна артистка України Катерина Бужинська офіційно підтвердила завершення багаторічної співпраці з Михайлом Грицканом, заявивши про серйозний конфлікт і непорядну поведінку з боку колеги.

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