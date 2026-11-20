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Українська телеведуча Катерина Осадча опинилася в епіцентрі російської атаки в центрі Києва 19 листопада.

За словами Осадчої, подібна ситуація трапилася з нею вперше.

Йдеться про атаку реактивними безпілотниками, якої російські війська завдали по столиці 19 листопада.

«В справах була на Воздвиженці під час "прильоту" зовсім поруч. Не будьте мною, не нехтуйте безпекою. Тепер я знаю, що таке оглохнути від вибуху, і бачила, як "прилітає" по ДСНС під час роботи», – зазначила ведуча.

Також Катерина Осадча публічно звернулася до росіян, емоційно відреагувавши на наслідки атаки та загибель людини.

«Аналізуєш, скільки "але" у таких подіях... не вийшла раніше, не сіла в машину, не "прилетіло" у цей під’їзд… Від цих "прильотів" загинув молодий хлопець. Співчуття рідним. Болота, нехай вам ці "шахеди" стануть поперек горла. Ненавиджу», - написала телеведуча.

Подробицями пережитого вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, українська акторка Ольга Сумська опинилася в епіцентрі вибухів під час масованої російської атаки на Київ у ніч проти 20 серпня. Напередодні свого 60-річчя артистка разом із чоловіком, актором Віталієм Борисюком, ховалася в укритті та переживала найпотужнішу фазу обстрілу.

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