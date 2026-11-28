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Українські актори Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк вперше показали обличчя свого сина Даніеля, якому виповнився один місяць. З нагоди маленького свята подружжя зробило кілька сімейних світлин із малюком та блакитним святковим тортиком.

Для пари хлопчик став першою спільною дитиною. Катерина Тишкевич поділилася в Instagram емоціями від материнства та розповіла, як поступово звикає до догляду за немовлям.

«Даніелю сьогодні виповнюється місяць. Як цікаво щодня спостерігати за мікрозмінами в його обличчі й усвідомлювати, що частина цих змін відбувається буквально за безпосередньої участі твого тіла. Як поступово наростають маленькі щічки, як міцнішає тіло і, як тобі самій стає дедалі менш страшно підіймати його, мити чи просовувати крихітні ручки в чоловічки», — написала акторка.

Зірка серіалу «Нічого не трапляється двічі» зізналася, що ще адаптується до нового статусу мами. За її словами, чоловік від самого народження сина впевненіше почувався в догляді за малюком.

«Наш тато від самого початку був у всьому цьому сміливішим, а я ось тільки зараз навчилася без паніки вдягати нашому жучку памперс», — поділилася Катерина Тишкевич.

Ит птсали, що українські актори Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк стали батьками. 28 жовтня 2026 року в подружжя народився первісток, якого назвали Даніелем.

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