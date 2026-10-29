Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк уперше стали батьками: як назвали сина

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Українські актори Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк стали батьками. 28 жовтня 2026 року в подружжя народився первісток, якого назвали Даніелем.

У дописі Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк зворушливо звернулися до новонародженого сина:

«Ну привіт, сину. 28.10.2026. Дякуємо Богу за це благословіння. Даніель. Наш маленький Данелик. Ось ти і з нами».

Для акторського подружжя народження Даніеля стало особливою подією — тепер вони вперше відчувають радість материнства й батьківства.

Радісною новиною зірки поділилися в Instagram, опублікувавши фотографію з пологового будинку.

Нагадаємо, українська співачка та колишня учасниця гурту «ВІА Гра» Анастасія Кожевнікова вперше стала мамою. У неї та її чоловіка, бізнесмена Кирила Сніткова, народилася донька, яку назвали Вів’єн. Артистка вже поділилася першими фотографіями дівчинки у своєму Instagram.

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