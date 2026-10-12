Керівник хору Гомін Вадим Яценко вдруге стане батьком

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Художній керівник хору «Гомін» Вадим Яценко та його дружина, співачка Анастасія, чекають на другу дитину.

Подружжя повідомило радісну новину в Instagram, опублікувавши спільне фото.

На світлині в Анастасії вже помітний округлий животик. «Працювали ці концерти втрьох», — пожартував 32-річний диригент у підписі до фото.

Подружжя вже виховує сина Максима, якому виповнилося 8 років. Раніше Яценко зізнавався, що через гастролі йому бракує часу, який він міг би проводити з хлопчиком.

Нагадаємо, старша донька української співачки Олі Полякової Маша, яка з 2025 року живе у США, переїхала до нової квартири разом із чоловіком Еденом Пассареллі.

У родині співачки Олі Полякової сталося нове лихо. Після ДТП, у якій травмувалася її старша донька Марія, та влучання російського «шахеда» в потяг, яким артистка їхала з молодшою донькою Алісою, родина втратила домашню улюбленицю – собачку породи шпіц на ім’я Мімі.

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